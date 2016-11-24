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Санированный Балтинвестбанк судится с компаниями бывших собственников

Они требуют почти 3 млрд рублей по гарантиям, которые не учтены на балансе банка
  • Татьяна Воронова,
  • Мария Буравцева,
  • Илья Усов
  • / Ведомости
Санированный Балтинвестбанк судится с компаниями бывших собственников
Санированный Балтинвестбанк судится с компаниями бывших собственников
Е.Егоров / Ведомости

«Абсолют банк» в ходе санации петербургского Балтинвестбанка обнаружил пять забалансовых гарантий, сообщил «Ведомостям» представитель Балтинвестбанка. Сумму, на которую были выданы гарантии, он не раскрывает, поскольку в банке нет документов, подтверждающих выдачу гарантий.

В банке считают гарантию недействительной
Суд принял решение взыскать с Балтинвестбанка 10 млн евро по гарантии
Банк считает, что гарантия была выдана незаконно

Сейчас компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги «Балтинвеста», следует из картотеки Арбитражного суда, это компании Marzia Trading ltd ( требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 г. выдала «Эс-пи-ар менеджмент сервизис лтд»), Business Accessltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd ($21,7 млн и еще $1 млн пени), Алмера трейдинг ($6,7 млн) и «Банклифф инвестментс корп» (размер требований не раскрывается) Всего по текущему курсу компании требуют с банка около 3 млрд руб.

Банк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, «четыре или пять гарантий», о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка.

«Эс-пи-ар менеджмент сервизис лтд» связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Представитель банка сумму исков обсуждать не стал, указав, что создавать резервы по внебалансовым гарантиям «Балтинвест» будет после вступления в силу судебных решений.

Исполнение гарантии помешает восстановлению платежеспособности, так аргументировал свою позицию Балтинвестбанк в споре с Marzia Trading. Отказ удовлетворить требование одного из кредиторов противоречит как цели восстановления платежеспособности, так и сути законодательного регулирования отношений несостоятельности, решил суд и встал на сторону истца и отказал банку во встречном иске.

Бывший предправления Балтинвестбанка перешел в банк «Санкт-Петербург»

Балтинвестбанк в конце 2015 г. передан на санацию «Абсолют банку», который получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет. В апреле «Абсолют банк» стал основным акционером Балтинвестбанка.

«Абсолют банк» не планирует просить Агентство по страхованию вкладов и ЦБ увеличивать финансирование для санации, сказал 23 ноября «РИА Новости» его предправления Андрей Дегтярев. По его словам, аудит Балтинвестбанка полностью завершился и сейчас «Абсолют банк» находится на финальной стадии согласования плана финансового оздоровления с ЦБ.

Клиенты, связанные с бывшими акционерами банка, получили около 15 млрд руб. кредитов, оценивал председатель правления Балтинвестбанка Константин Яковлев в июле.

Балтинвестбанк, санацию которого ведет «Абсолют банк», сменил совет директоров
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