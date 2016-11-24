Санированный Балтинвестбанк судится с компаниями бывших собственников

Они требуют почти 3 млрд рублей по гарантиям, которые не учтены на балансе банка

«Абсолют банк» в ходе санации петербургского Балтинвестбанка обнаружил пять забалансовых гарантий, сообщил «Ведомостям» представитель Балтинвестбанка. Сумму, на которую были выданы гарантии, он не раскрывает, поскольку в банке нет документов, подтверждающих выдачу гарантий.

Сейчас компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги «Балтинвеста», следует из картотеки Арбитражного суда, это компании Marzia Trading ltd ( требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 г. выдала «Эс-пи-ар менеджмент сервизис лтд»), Business Accessltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd ($21,7 млн и еще $1 млн пени), Алмера трейдинг ($6,7 млн) и «Банклифф инвестментс корп» (размер требований не раскрывается) Всего по текущему курсу компании требуют с банка около 3 млрд руб.

Банк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, «четыре или пять гарантий», о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка.

«Эс-пи-ар менеджмент сервизис лтд» связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Представитель банка сумму исков обсуждать не стал, указав, что создавать резервы по внебалансовым гарантиям «Балтинвест» будет после вступления в силу судебных решений.

Исполнение гарантии помешает восстановлению платежеспособности, так аргументировал свою позицию Балтинвестбанк в споре с Marzia Trading. Отказ удовлетворить требование одного из кредиторов противоречит как цели восстановления платежеспособности, так и сути законодательного регулирования отношений несостоятельности, решил суд и встал на сторону истца и отказал банку во встречном иске.

Балтинвестбанк в конце 2015 г. передан на санацию «Абсолют банку», который получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет. В апреле «Абсолют банк» стал основным акционером Балтинвестбанка.

«Абсолют банк» не планирует просить Агентство по страхованию вкладов и ЦБ увеличивать финансирование для санации, сказал 23 ноября «РИА Новости» его предправления Андрей Дегтярев. По его словам, аудит Балтинвестбанка полностью завершился и сейчас «Абсолют банк» находится на финальной стадии согласования плана финансового оздоровления с ЦБ.

Клиенты, связанные с бывшими акционерами банка, получили около 15 млрд руб. кредитов, оценивал председатель правления Балтинвестбанка Константин Яковлев в июле.