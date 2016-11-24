Банкам могут запретить пополнять капитал за счет прибыли от продажи страховок

В 2017 г. ЦБ может запретить розничным банкам пополнять капитал за счет договоров страхования при выдаче потребительских кредитов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев на конференции X Retail Finance Forum.

«У розничных банков есть специфика, с которой нам нужно на будущий год разобраться и определиться, насколько те или иные способы формирования капитала через прибыль являются действительным формированием капитала», – указал он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). По итогам первого полугодия 2016 г. банки заработали на продаже страховок 32,5 млрд руб., свидетельствует статистика ЦБ.

О своем намерении ЦБ сообщал еще осенью 2015 г. Задача Банка России – не допустить, чтобы банк завышал капитал, включая в него кредиты, выданные им же самим, говорила тогда вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова.

Ассоциация просила ЦБ, чтобы он не применял это положение к доходам, полученным в прошлых периодах, либо дал банкам дополнительное время подготовиться к переходу на эту норму. Из письма следует, что проект ЦБ предписывает «уменьшить капитал на данные доходы», а «для ряда банков соответствующие вычеты из капитала могут оказаться значительными», предупреждала Ветрова.

«Если бы этот клиент платил страховку из своих собственных денег, то не было бы никакой проблемы. Но в большинстве случаев он платит страховку не из своих денег, а банки выдают им дополнительный кредит для того, чтобы он заплатил эту страховку. Страховая компания очень часто связана с банком, перечисляет от 80% до 90% этой страховой премии банку, тот сразу зачисляет ее к себе в прибыль, а эта прибыль идет в капитал. А если клиент не выплатит этот кредит, что будет дальше?» – объясняет позицию регулятора Поздышев.

Впрочем, по закону о потребительском кредите у заемщика есть возможность покупать страховку без использования кредитных денег. ФАС предложила ЦБ прямо указать в законе «О потребительском кредите» наличие права выбора у заемщика оплатить дополнительную страховку к кредиту за собственный счет или включить сумму страховки в тело кредита. Пока закон никак не регулирует, как заемщик покупает страховку: за свои деньги или сумма страховой премии включается в банковский кредит.