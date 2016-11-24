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Банкам могут запретить пополнять капитал за счет прибыли от продажи страховок

Сильнее всего это затронет розничные банки
Банкам могут запретить пополнять капитал за счет прибыли от продажи страховок
Банкам могут запретить пополнять капитал за счет прибыли от продажи страховок
Е. Разумный / Ведомости

В 2017 г. ЦБ может запретить розничным банкам пополнять капитал за счет договоров страхования при выдаче потребительских кредитов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев на конференции X Retail Finance Forum.

«У розничных банков есть специфика, с которой нам нужно на будущий год разобраться и определиться, насколько те или иные способы формирования капитала через прибыль являются действительным формированием капитала», – указал он (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). По итогам первого полугодия 2016 г. банки заработали на продаже страховок 32,5 млрд руб., свидетельствует статистика ЦБ.

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О своем намерении ЦБ сообщал еще осенью 2015 г. Задача Банка России – не допустить, чтобы банк завышал капитал, включая в него кредиты, выданные им же самим, говорила тогда вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Алина Ветрова.

Ассоциация просила ЦБ, чтобы он не применял это положение к доходам, полученным в прошлых периодах, либо дал банкам дополнительное время подготовиться к переходу на эту норму. Из письма следует, что проект ЦБ предписывает «уменьшить капитал на данные доходы», а «для ряда банков соответствующие вычеты из капитала могут оказаться значительными», предупреждала Ветрова.

«Если бы этот клиент платил страховку из своих собственных денег, то не было бы никакой проблемы. Но в большинстве случаев он платит страховку не из своих денег, а банки выдают им дополнительный кредит для того, чтобы он заплатил эту страховку. Страховая компания очень часто связана с банком, перечисляет от 80% до 90% этой страховой премии банку, тот сразу зачисляет ее к себе в прибыль, а эта прибыль идет в капитал. А если клиент не выплатит этот кредит, что будет дальше?» – объясняет позицию регулятора Поздышев.

Впрочем, по закону о потребительском кредите у заемщика есть возможность покупать страховку без использования кредитных денег. ФАС предложила ЦБ прямо указать в законе «О потребительском кредите» наличие права выбора у заемщика оплатить дополнительную страховку к кредиту за собственный счет или включить сумму страховки в тело кредита. Пока закон никак не регулирует, как заемщик покупает страховку: за свои деньги или сумма страховой премии включается в банковский кредит.

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