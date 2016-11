«Тари бари» требует акции Балтинвестбанка

«Скелетов» [в Балтинвестбанке] обнаружили куда больше, чем предполагалось. Одна из основных проблем заключалась в выданных гарантиях, которые не были поставлены на баланс. По этим «закадровым сюжетам», выявленным в ходе проверки, сейчас идут соответствующие суды, по некоторым даже возбуждены уголовные дела», – заявил во вторник в интервью «Прайму» предправления «Абсолют банка» Андрей Дегтярев.

Балтинвестбанк в конце 2015 г. передан на санацию «Абсолют банку», который для этого получил от АСВ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет. При этом план финансового оздоровления банка пока не утвержден.

Год назад дыра в балансе Балтинвестбанка оценивалась примерно в 20 млрд руб., об этом «Ведомостям» говорил источник, близкий к надзорному блоку, и финансист, знакомый с менеджерами банка. Предправления Балтинвестбанка Константин Яковлев заявил «Ведомостям», что реальный размер дыры будет назван после согласования плана санации.

В августе 2016 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к санатору, сообщил, что отрицательная разница между активами и обязательствами увеличилась на 10 млрд руб.

Сумму, на которую Балтинвестбанк выдал гарантии, его представитель раскрывать отказался, поскольку в банке нет документов, подтверждающих их выдачу. Однако это легко установить по данным картотеки арбитражного суда.

Компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги с «Балтинвеста» – с марта по сентябрь к нему подано пять исков, следует из картотеки арбитражного суда. Это компании Marzia Trading ltd (требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 г. выдала SPR Management Services ltd), Business Access ltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd ($21,7 млн и еще $3,1 млн пеней), Almera Trading ltd ($6,7 млн) и «Банклифф инвестментс корп» (размер требований не раскрывается). Если считать по текущему курсу, компании требуют с банка около 3 млрд руб. Причем пока судебная история складывается не в пользу банка. Иски Marzia Trading ltd, Sm Hospitality Group ltd удовлетворены судом первой инстанции, Business Access ltd удовлетворен в первой и апелляционной инстанциях. Дела Almera Trading ltd и «Банклифф инвестментс корп» приняты к производству, но судом еще не рассматривались.

Исполнение гарантии помешает восстановлению платежеспособности – так аргументировал свою позицию Балтинвестбанк в споре с Marzia Trading. Отказ удовлетворить требование одного из кредиторов противоречит как цели восстановления платежеспособности, так и сути законодательного регулирования отношений несостоятельности, решил суд и встал на сторону истца, отказав банку во встречном иске.

Кредиты для своих 15 млрд руб. кредитов получили в Балтинвестбанке клиенты, связанные с его бывшими акционерами, говорил Яковлев в июле

Балтинвестбанк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, «четыре или пять гарантий», о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка. SPR Management Services ltd связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Связаться с бывшими собственниками Балтинвестбанка (кроме Рыдника в списке три офшора – Seolfor Management, Plata Group и SPD Inc. – компания «Коммерц финанс» и Вадим Егизаров) не удалось. Представитель Балтинвестбанка и «Абсолют банка» сумму исков обсуждать не стал, указав, что создавать резервы по внебалансовым гарантиям Балтинвестбанка санатор будет только после вступления в силу судебных решений.

Еще одним «скелетом» для санатора стал залог 25% акций Балтинвестбанка по кредитам банка «Санкт-Петербург». В начале апреля «Санкт-Петербург» подал отдельные иски к Seolfor Management, Plata Group и к SPD Inc. с требованием обратить взыскание на заложенное имущество. В октябре суд первой инстанции отказал истцу в аресте акций Балтинвестбанка как «несоразмерном заявленным исковым требованиям». Однако недавно «Санкт-Петербург» переуступил часть кредита, на 545,1 млн руб., неизвестной компании – ООО «Тари бари». Гендиректор «Тари бари» – Леонид Крупник, признанный в августе 2013 г. банкротом, хотя по закону «О банкротстве» он не может занимать эту должность в течение трех лет с момента банкротства.

«Данное судебное дело касается банка «Санкт-Петербург» и прежних собственников Балтинвестбанка, которые в свое время как частные лица заложили акции Балтинвестбанка, формально им не принадлежавшие. Балтинвестбанк в этом процессе – третья сторона и не имеет к этому никакого отношения. Кроме этого вчера вынесено судебное решение об отказе в удовлетворении этого иска», – передал через пресс-службу Яковлев. Человек, близкий к Балтинвестбанку, утверждает, что «Тари бари» – это не компания бывших акционеров, а, скорее всего, техническая компания банка «Санкт-Петербург», которому, по его словам, выгоднее, чтобы в длительном судебном разбирательстве участвовала не кредитная организация, а не связанное с ней лицо. В «Тари бари» отказались от комментариев, как и в банке «Санкт-Петербург».