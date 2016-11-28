Татфондбанк вытесняет миноритариев санируемого им банка «Советский»

Статья опубликована в № 4212 от 28.11.2016 под заголовком: Санация в миноре

Бывшие владельцы банка «Советский», чья доля в капитале приблизилась к нулю из-за снижения капитала до 1 руб. и допэмиссии в пользу санатора – Татфондбанка, активно судятся с ним. Причем претензий у экс-владельцев немало.

Так, миноритарий Кирилл Ласкин в апреле обжаловал в суде покупку Татфондбанком акций «Советского» у «Российского капитала», который изначально занимался санацией, за 10 млн руб. По его мнению, у миноритариев было преимущественное право покупки акций «Советского» перед Татфондбанком. Однако Ласкин проиграл в двух инстанциях, следует из картотеки арбитражных дел.

Другой миноритарий – Александр Тепляков пока судится успешно. В июне он подал иск к Татфондбанку, в котором потребовал признать недействительной выдачу «Советским» межбанковского кредита Татфондбанку на 14,8 млрд руб.

Из материалов дела следует, что, по мнению Теплякова, сделку должно одобрять собрание акционеров. Однако этого сделано не было, что оба банка признали в суде, поскольку она была «заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности». Из материалов дела также следует, что Татфондбанк не выплачивал проценты за время пользования кредитом. Татфондбанк при заключении сделки воспользовался зависимым положением «Советского», считает Тепляков.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал сделку недействительной, постановил взыскать с Татфондбанка 14,8 млрд руб. долга и 393 млн руб. процентов, Татфондбанк обжаловал это решение, апелляция пройдет 5 декабря.

Активная позиция миноритариев вынудила санатора защищаться. К 24 октября часть акций «Советского» перешла в собственность некоей компании «АИФ-трейд», следует из слов его представителя. Однако суть сделки он уточнять не стал.

Нет миноритариев – нет проблем Татфондбанк направил миноритариям «Советского» требование о выкупе акций. Однако ЦБ сделку не одобрил и вынес санатору предписание, говорится на сайте регулятора. Татфондбанку, по данным ЦБ, с марта принадлежит 99,9% акций, миноритариям – 0,00001%. Представитель Татфондбанка говорил «Прайму», что замечания легко устранимы.

Газета «Деловой Петербург» писала, что сделка потребовалась Татфондбанку для того, чтобы одобрить оспариваемый миноритариями межбанковский кредит на 14,8 млрд руб., – санатору были необходимы голоса незаинтересованных сторон, для чего тот передал часть акций «Советского» «АИФ-трейду». В ответ на запрос «Ведомостей» представитель «Советского» рассказал, что 17 ноября 2016 г. прошло внеочередное собрание акционеров, на котором был одобрен кредит Татфондбанку на 14,8 млрд руб.

Закон о банкротстве не содержит запрета на перепродажу инвестором акций санируемого банка, объясняет советник юрфирмы Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. Однако есть ограничение: доля участия инвестора в уставном капитале санируемого банка должна составлять не менее 75%.

По данным миноритариев, которые приводит «Деловой Петербург», до появления «АИФ-трейда» доля голосов миноритариев, которые были против одобрения сделки, составляла 88,4%, после ­– только 8%. При одобрении сделок с заинтересованностью учитываются только голоса незаинтересованных акционеров, рассказывает Лотфуллин. Голоса Татфондбанка в данном случае не учитываются, продолжает он, так как он является заемщиком по межбанковскому кредиту и заинтересован в сделке.

Представитель «Советского» уверяет, что согласно закону «О конкуренции» «АИФ-трейд» не обладает признаками аффилированности с Татфондбанком. Из данных СПАРК следует, что гендиректор «АИФ-трейда» Ильшат Абдрахманов является также гендиректором «Реал групп», владелец которой – Рафаэль Мингазетдинов числится среди аффилированных лиц компании «Новая нефтехимия» вместе с членом совета директоров Татфондбанка Ильдусом Мингазетдиновым.

Сам «Советский» также активно подает иски к прежним владельцам: в картотеке арбитражных дел содержится информация минимум о шести исках. Действия прежних акционеров препятствуют проведению санации, указал представитель «Советского». Представитель Татфондбанка в пятницу вечером на запрос не ответил. С миноритариями связаться не удалось. У них остается все меньше времени на оспаривание сделок. С 2017 г. в силу вступают изменения в закон об акционерных обществах, в соответствии с которыми миноритарные акционеры, обладающие менее чем 1% акций, более не смогут оспаривать сделки, совершенные обществом в своих интересах, напоминает представитель «Советского».