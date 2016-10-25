Среди держателей облигаций банка «Пересвет» оказались шесть крупных банков – «Коммерсантъ»

Пострадать из-за ситуации с банком РПЦ «Пересвет» могут шесть крупных банков, которые оказались в числе держателей облигаций этого банка. Как пишет «Коммерсантъ», это Россельхозбанк, Бинбанк, Совкомбанк, Связь-банк, Татфондбанк и банк «Зенит». Из МСФО «Пересвета» следует, что за первое полугодие 2016 г. банк выпустил облигации объемом более 28 млрд руб., все они включены в ломбардный список ЦБ с дисконтом 20%, что позволяет их держателям получить под них финансирование в ЦБ. «Именно это помимо серьезного акционера в лице РПЦ и "гарантии качества от ЦБ" в виде выдачи "Пересвету" господдержки через ОФЗ и давало основания другим банкам инвестировать в облигации "Пересвета", сверхдоходности у этих бумаг не было», – сказал газете представитель одного из банков – держателей облигаций «Пересвета».

По информации «Коммерсанта», многие банки покупали облигации «Пересвета» в обмен на покупку ими их собственных облигаций – так называемая обменная схема для получения финансирования в ЦБ. В Бинбанке сказали, что объем вложений в облигации «Пересвета» около 500 млн руб. Представитель Татфондбанка назвал объем вложений в эти бумаги «несущественным». В РСХБ, Совкомбанке, банке «Зенит» и Связь-банке от комментариев отказались.

ЦБ с 21 октября ввел в банк «Пересвет» временную администрацию. 24 октября стоимость биржевых облигаций банка снижалась по сравнению с закрытием пятницы на 8–20 п. п., до 25–40% от номинала, пишет издание. При этом обновление исторических антирекордов по цене проходило на фоне резкого роста активности со стороны частных инвесторов. В частности, с четвертым выпуском бумаг с погашением в апреле 2018 г. в понедельник было совершено более 708 сделок, тогда как на прошлой неделе их количество не превышало 300, добавляет газета. Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков объяснил изданию, что в облигациях банков, деятельность которых приостановлена, но лицензия не отозвана, часто разворачивается бурная активность.

Дополнительную нервозность торгам по облигациям «Пересвета» придает заметное число частных инвесторов, пишет «Коммерсантъ». В понедельник сумма средней сделки с бумагами банка составляла менее 10 000 руб. Мелкие инвесторы – граждане и небольшие фонды – считали, что, раз «Пересвет» – банк РПЦ, с ним ничего не должно случиться. Рассчитывая на улучшение ситуации, они активно скупали облигации банка на прошлой неделе. Новость о введении временной администрации вызвала панику, которая вылилась в продажи по любой цене, объяснил один из участников рынка. «Если в наиболее ликвидном выпуске Внешпромбанка максимальный дневной оборот в день назначения временной администрации составлял 2,3 млн руб. по номиналу, то понедельничный оборот с наиболее ликвидным выпуском бумаг "Пересвета" был на порядок выше», – подчеркнул Третьяков. По его словам, активные продажи прекратились только после сообщения о том, что банк опять подключили в БЭСП. Об этом вечером в понедельник сообщил портал «Банки.ру».