В «Пересвете» зависли средства госкомпаний

В пятницу ЦБ ввел временную администрацию в банк «Пересвет» – банк не мог удовлетворить требования более семи дней. Банк не проводил платежи компаний, а также ограничил выдачу вкладов. С пятницы банк не сможет проводить выплаты кредиторам вовсе – ЦБ ввел на них мораторий.

ЦБ проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами «Пересвета», чтобы определить перспективы. В ЦБ, по данным его пресс-службы, считают, что проблемы банка связаны с активным кредитованием «проектов в строительной отрасли, столкнувшейся в последние годы с серьезным падением спроса» (последняя цитата по «Интерфаксу»).

Должны себе сами

Банк принадлежит Русской православной церкви (РПЦ, 49,6%) и Торгово-промышленной палате России через «Экспоцентр» (24,3%).

«В банке располагался основной счет Московской патриархии, хранилось около трети всех средств церковной администрации», – передал в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник. В финансово-хозяйственном управлении РПЦ на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Из отчетности по МСФО за первое полугодие 2016 г. следует, что в банке хранилось 17 млрд руб. средств акционеров и связанных с ними компаний. По данным S&P, 9,5% ресурсной базы «Пересвета» на 30 сентября 2015 г., или порядка 9 млрд руб., приходилось на связанные стороны, в основном на «Экспоцентр». Кроме депозитов «Экспоцентр» предоставил банку субординированные займы в капитал почти на 9 млрд руб. В середине прошлой недели, когда банк уже испытывал трудности с проведением платежей, представитель «Экспоцентра» уверял, что акционеры средства из банка не забирали.

Пенсии в опасности

Мораторий может создать прецедент на пенсионном рынке – на счетах в «Пересвете» мог держать свои средства НПФ «Стройкомплекс» (активы – 3,9 млрд руб., 45-е место). Согласно отчетности фонда за 2015 г., он держал на депозите в банке более 450 млн руб., что сопоставимо с размером его капитала и резервов.

Он инвестировал накопления через четыре управляющие компании: ОПС – УК «Уралсиб», «Капиталъ» и «Доминион», НПО – «Ингосстрах-инвестиции», «Уралсиб» и «Капиталъ». Представители «Уралсиба» и «Капитала» заявили, что не размещали средства клиентов в «Пересвете». В УК «Ингосстрах-инвестиции» не смогли предоставить оперативный комментарий, а с «Доминионом» связаться не удалось.

Посильный вклад По условиям санации «Таврического» «Ленэнерго» конвертировала в субординированный депозит более 10 млрд руб. своих средств, а «Роскосмос» – более 27 млрд руб. в капитал Фондсервисбанка.

Фонд входит в систему гарантирования, и в случае отзыва лицензии у банка он может стать первым участником системы, потерявшим средства в банке. «Это первый фонд среди вошедших в систему гарантирования, у кого могут возникнуть проблемы подобного масштаба. Поскольку требования фондов относятся к одним из последних в очереди кредиторов, то в случае отзыва лицензии у банка шансы НПФ на получение возмещения стремятся к нулю», – указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Гендиректор фонда Ирина Орлова отказалась отвечать на вопросы «Ведомостей».

Хотя для самого фонда это не будет первой потерей – в 2014 г. «Стройкомплекс» мог потерять более 10% всех своих активов в банке «Огни Москвы», рассказывали «Ведомостям» несколько контрагентов фонда, там были открыты расчетные счета фонда и одного из его управляющих.

На конец 2015 г. 100% акций «Доминиона» принадлежали Владимиру Мельнику, который также является совладельцем и членом совета директоров компаний, входящих в «Пересвет-групп» («Пересвет-инвест» и «Пересвет-девелопмент»). Причем «Пересвет-инвест» является давним партнером банка «Пересвет» – в 2005 г. (тогда Мельнику в компании принадлежало 8%) по выпуску ее облигаций банк выступал поручителем. Представитель «Пересвет-инвеста» не отвечал на звонки, поэтому выяснить, кредитовался ли девелопер в одноименном банке и держал ли там средства, не удалось. Всего у «Пересвета» в обращении облигаций на 37,6 млрд руб. Среди держателей – банки и пенсионные фонды.

Государство в кредиторах

Основными кредиторами «Пересвета» помимо акционеров были госструктуры. «Пересвет» получил от государства ОФЗ на 100 млн руб. в рамках программы докапитализации банковского сектора. Таким образом став первым ее участником, куда введена временная администрация. А «МСП банк», подконтрольный госкорпорации по развитию малого и среднего бизнеса, в середине 2016 г. держал в «Пересвете» 6,3 млрд руб.

Банк работал со средствами госкомпаний, участвовал во всех тендерах, вспоминает один из банкиров. Из данных банка следует, что его основные вкладчики – генерирующие компании. Причем почти 42% всех средств юрлиц были заложены в банке по кредитам и гарантиям.

На счетах в «Пересвете» деньги держала «Интер РАО – электрогенерация», говорят человек, близкий к компании, и один из банкиров. Сейчас на ее сайте сказано, что расчетный счет у нее открыт в Газпромбанке, однако из архива следует, что раньше он был в «Пересвете». По словам собеседника, компания держала в «Пересвете» 15 млрд руб. Представитель «Интер РАО» это не прокомментировал, указав лишь, что у группы нет «проблем, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием».

В конце 2015 г. «Русгидро» (один из акционеров «Интер РАО») держала на счетах и депозитах в «Пересвете» чуть менее 8 млрд руб. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил.

По данным СПАРК на конец 2015 – середину 2016 г., депозиты или расчетные счета в банке имели другие энергокомпании: «Мосэнергосбыт» и «Саратовэнерго» («дочки» «Интер РАО»), «РАО ЭС Востока» и Ленинградская ГАЭС («Русгидро») и Мосэнергобиржа.

В 2016 г. Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России заключило с «Пересветом» контракт на 1,2 млрд руб. Его представитель уточнил, что «Пересвет» предоставил банковскую гарантию, но ее срок истек 1 октября, обеспечение, внесенное в виде депозита, возвращено и денег на счетах и депозитах в «Пересвете» нет. Свои средства «Пересвету» доверил аэропорт «Пулково», по словам собеседника «Ведомостей», у аэропорта там было более 2 млрд руб.

Если после проверки ЦБ выяснится, что банк имеет смысл оздоравливать, то есть разные способы это сделать, рассказывает аналитик S&P Роман Рыбалкин: в случае с «Таврическим» и Фондсервисбанком часть депозитов госкомпаний была конвертирована в субординированный долг (см. врез), есть вариант частичной передачи активов и обязательств, как в случае с Пробизнесбанком или Нота-банком.