ЦБ ввел в банк РПЦ временную администрацию

Банк России своим приказом ввел временную администрацию в АО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет". Она введена с 21 октября на шесть месяцев. Это решение пресс-служба ЦБ связала с "неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения". Как обычно, одной из первоочередных задач временной администрации ЦБ назвал "проведение обследования финансового положения кредитной организации". Администрацию возглавила Галина Алексенцева, главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по ЦФО.

Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Это является страховым случаем. Выплаты вкладчикам «Пересвета», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория, обещает регулятор. Порядок выплат определит Агентство по страхованию вкладов.

Банк России проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами АКБ «Пересвет» «в целях определения дальнейших перспектив деятельности кредитной организации».

Банк «Пересвет» по итогам первого полугодия 2016 г. занимал 41-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО «Экспоцентр», которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%. Виктор Литвяков контролирует 4,98%, Лидия Макеева – 4,5%, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» – 1,7%.

Русская православная церковь мониторит ситуацию с проблемами банка «Пересвет», говорил 19 октября агентству ТАСС информированный источник. «В ситуации разбираются, история сложная», - сказал он. По его словам, последние события в банке вызвали обеспокоенность в Московском патриархате, однако говорить о каких-либо действиях основного акционера банка рано, речь идет только о мониторинге ситуации и ее анализе.

18 октября стало известно, что банк ввел ограничение на выдачу вкладов физлиц. «Интерфакс» сообщил, что клиенты могут снять не более 100 000 руб. или $1500. В колл-центре ситуацию связали с возникшим ажиотажем: на прошлой неделе «Дождь» сообщил об исчезновении предправления банка Александра Швеца, в компании эту информацию опровергли: Швец болен и лечится. В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка. Также агентство выяснило, что у многих заемщиков «имеются некоторые признаки аффилированности друг с другом либо с акционерами или менеджментом банка». 19 октября стало известно, что Fitch поместило рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом.

20 октября вечером стало известно, что «Пересвет» перестал проводить и платежи юридических лиц. Представитель компании – клиента «Пересвета» Игорь Зарипов заявлял в программе «Вести», что банк не проводит платежи с 14 октября, платятся только налоги. Алексей Федоренко, директор компании «Аврора-проект», которая занимается монтажом теплового пункта для школ, заявил, что в «Пересвете» зависли и ее деньги и банк не проводит платежи. По словам Федоренко, в отделении банка сотрудники не утруждают себя объяснениями и говорят, что платежи проводятся выборочно – по решению руководства банка. Ни с кем из руководства клиентам пообщаться не удалось.

Источники в банке сообщили, что в «Пересвете» идет проверка ЦБ. После того как 30 сентября агентство Fitch в сообщении о подтверждении рейтинга «Пересвета» указало, что около 12 млрд руб. кредитов выданы компаниям без реальных активов, у регулятора появились вопросы к банку, рассказывали «Ведомостям» два контрагента банка. Источник «Банки.ру» рассказал, что в последние несколько дней в банке сформировалась огромная очередь требований по выплате денежных средств юридических лиц и что с этой недели банк довольно серьезно «просел» по платежам юрлиц.

Утром, еще до публикации приказа ЦБ, портал «Банки.ру» со ссылкой на источник на банковском рынке сообщил, что «Пересвет» с 21 октября отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ.