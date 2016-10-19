Банки

Fitch пересмотрит рейтинг банка «Пересвет»

Прогноз по рейтингу «негативный»
Fitch пересмотрит рейтинг банка «Пересвет»
Fitch пересмотрит рейтинг банка «Пересвет»
А. Гордеев / Ведомости

Рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг банка «Пересвет» на пересмотр с негативным прогнозом. Банку присвоен долгосрочный рейтинг дефолта на уровне В+.

Такое действие агентства в первую очередь отражает рост давления на ликвидность и фондирования банка, указано в сообщении агентства.

Почти все деньги «Пулково» оказались на счетах банка РПЦ
Деньги «Пулково» оказались в «Пересвете»
На счетах проблемного банка лежит почти вся наличность компании – владельца имущественного комплекса «Пулково»

Сокращение ликвидности «Пересвета» связано с тем, что в октябре банк погасил межбанковские кредиты. Это, в свою очередь, привело к тому, что банк сообщил об ограничениях на снятие средств физлицами и поднял ставки по депозитам, чтобы ограничить отток средств.

На конец III квартала этого года ликвидность банка и потенциально ликвидные активы составляли 11,5 млрд руб., пишет Fitch. Сюда входят средства, размещенные в ЦБ, а также ценные бумаги, не заложенные по репо с регулятором (6,5 млрд руб.). Краткосрочные банковские депозиты, размещенные в «Пересвете», составляли 7,3 млрд руб., а это означает, что без их учета у банка потенциально ликвидных активов на 11 млрд руб., заключает агентство.

У банка 18,1 млрд руб. средств компаний, размещенных на текущих счетах, а также 22,4 млрд руб. средств населения. Потенциально краткосрочное клиентское фондирование покрывается ликвидными активами, но банк все-таки остается чувствительным к оттоку депозитов, пишет Fitch.

«Пересвет» обещает скоро снять ограничения на выдачу средств по вкладам

Банк сообщил, что его предправления Александр Швец был заменен на другого менеджера, временно исполняющего обязанности, пишет Fitch. Это создает некоторую неопределенность в отношении будущего управления и стратегии банка, кроме того, отсутствует ясность в отношении обстоятельств ухода бывшего предправления, заключает агентство.

Во вторник «Пересвет» сообщил, что ввел «временные ограничения на выдачу наличных денежных средств» из-за появления «недостоверной информации в СМИ», которая привела к «повышенному спросу на снятие денежных средств со счетов и срочных вкладов». «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб., или $1500, сообщили в колл-центре банка.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви, 24% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП, через «Экспоцентр»).

Банк РПЦ «Пересвет» ограничил выдачу вкладов населению

Представитель «Экспоцентра» заверил, что акционеры не выводили средства из банка. Сторонние вкладчики оказались не столь верными. Отток средств из «Пересвета» начался после сообщения телеканала «Дождь» в пятницу об исчезновении предправления и акционера банка Александра Швеца (ему принадлежит 12,7% акций). Пресс-служба банка заявила, что Швец, ставший акционером банка в июле, находится на лечении, а обязанности предправления временно исполняет вице-президент Павел Панасенко. RNS со ссылкой на сотрудника колл-центра банка сообщила, что Швец в реанимации.

30 сентября Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне В+, указав, что кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) являются особенно высокорискованными, поскольку выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, в то время как банк является их единственным кредитором. На 1 сентября «Пересвет» создал резервов на 6 млрд руб. под портфель на 132 млрд, следует из отчетности банка.

«Дождь» узнал об «исчезновении» предправления банка «Пересвет»

Забеспокоились не только вкладчики «Пересвета», но и держатели его облигаций. Доходность бондов на 2 млрд руб. с погашением в июне 2017 г. во вторник поднималась выше 130% годовых, а котировки падали до 61% от номинала. По остальным выпускам доходность колебалась от 1,91 до 91% годовых. Всего у «Пересвета» в обращении облигаций на 37,6 млрд руб.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике