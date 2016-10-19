Fitch пересмотрит рейтинг банка «Пересвет»

Рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинг банка «Пересвет» на пересмотр с негативным прогнозом. Банку присвоен долгосрочный рейтинг дефолта на уровне В+.

Такое действие агентства в первую очередь отражает рост давления на ликвидность и фондирования банка, указано в сообщении агентства.

Сокращение ликвидности «Пересвета» связано с тем, что в октябре банк погасил межбанковские кредиты. Это, в свою очередь, привело к тому, что банк сообщил об ограничениях на снятие средств физлицами и поднял ставки по депозитам, чтобы ограничить отток средств.

На конец III квартала этого года ликвидность банка и потенциально ликвидные активы составляли 11,5 млрд руб., пишет Fitch. Сюда входят средства, размещенные в ЦБ, а также ценные бумаги, не заложенные по репо с регулятором (6,5 млрд руб.). Краткосрочные банковские депозиты, размещенные в «Пересвете», составляли 7,3 млрд руб., а это означает, что без их учета у банка потенциально ликвидных активов на 11 млрд руб., заключает агентство.

У банка 18,1 млрд руб. средств компаний, размещенных на текущих счетах, а также 22,4 млрд руб. средств населения. Потенциально краткосрочное клиентское фондирование покрывается ликвидными активами, но банк все-таки остается чувствительным к оттоку депозитов, пишет Fitch.

Банк сообщил, что его предправления Александр Швец был заменен на другого менеджера, временно исполняющего обязанности, пишет Fitch. Это создает некоторую неопределенность в отношении будущего управления и стратегии банка, кроме того, отсутствует ясность в отношении обстоятельств ухода бывшего предправления, заключает агентство.

Во вторник «Пересвет» сообщил, что ввел «временные ограничения на выдачу наличных денежных средств» из-за появления «недостоверной информации в СМИ», которая привела к «повышенному спросу на снятие денежных средств со счетов и срочных вкладов». «Пересвет» ограничил выдачу вкладов физлицам до 100 000 руб., или $1500, сообщили в колл-центре банка.

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви, 24% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП, через «Экспоцентр»).

Представитель «Экспоцентра» заверил, что акционеры не выводили средства из банка. Сторонние вкладчики оказались не столь верными. Отток средств из «Пересвета» начался после сообщения телеканала «Дождь» в пятницу об исчезновении предправления и акционера банка Александра Швеца (ему принадлежит 12,7% акций). Пресс-служба банка заявила, что Швец, ставший акционером банка в июле, находится на лечении, а обязанности предправления временно исполняет вице-президент Павел Панасенко. RNS со ссылкой на сотрудника колл-центра банка сообщила, что Швец в реанимации.

30 сентября Fitch подтвердило рейтинг банка на уровне В+, указав, что кредиты на 12 млрд руб. (около половины капитала) являются особенно высокорискованными, поскольку выданы в основном структурам, не имеющим реальных активов, в то время как банк является их единственным кредитором. На 1 сентября «Пересвет» создал резервов на 6 млрд руб. под портфель на 132 млрд, следует из отчетности банка.

Забеспокоились не только вкладчики «Пересвета», но и держатели его облигаций. Доходность бондов на 2 млрд руб. с погашением в июне 2017 г. во вторник поднималась выше 130% годовых, а котировки падали до 61% от номинала. По остальным выпускам доходность колебалась от 1,91 до 91% годовых. Всего у «Пересвета» в обращении облигаций на 37,6 млрд руб.