«Дождь» узнал об «исчезновении» предправления банка «Пересвет»

Исчез предправления главного банка «Пересвет» (49% принадлежит РПЦ) Александр Швец, сообщает «Дождь» по информации двух источников, близких к менеджменту кредитной организации. Где он, никто не знает уже несколько дней.

В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка. Также агентство выяснило, что у многих заемщиков «имеются некоторые признаки аффилированности друг с другом либо с акционерами или менеджментом банка».

Более 49% акций банка принадлежит Русской православной церкви (РПЦ), еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата (ТПП). «Пересвет» занимает 41-е место по активам.

Швец пропал около трех дней назад, рассказал один из источиников «Дождя». Член совета директоров банка Елена Кагдина сказала, что назначен временно исполняющий обязанности руководителя учреждения - вице-президент банка Павел Панасенко. По ее словам, ЦБ об этом уведомлен.

В пресс-службе «Пересвета» не смогли прокомментировать ситуацию. Председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ, акционера «Пересвета», владыка Марк также не стал комментировать исчезновение Швеца. Отказался от комментариев и представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Телефон Швеца выключен. Пресс-служба ЦБ не стала отвечать на вопросы «Дождя».

«Человек болеет. Все остальные инсинуации неуместны. В банке все стабильно, менеджмент на своем рабочем месте», — заявила РБК вице-президент «Пересвета» Надежда Громова.

Александр Швец занимал в банке должность председателя правления и члена совета директоров. Ему также принадлежит 0,3% в уставном капитале «Пересвета», напоминает «Дождь».