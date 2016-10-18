Банк РПЦ «Пересвет» ограничил выдачу вкладов населению

Банк «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов физических лиц – клиенты организации могут снимать суммы не более 100 000 руб. или $1500, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колл-центр «Пересвета».

«Это из-за возникшего ажиотажа, мы не можем удовлетворить все заявки», – пояснила сотрудница банка. По ее словам, ограничение, возможно, будет снято на следующей неделе. Запись на выдачу вкладов не ведется, сообщили в колл-центре. Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец исчез и никто уже несколько дней не знает, где он. Однако в пресс-службе кредитной организации заверили, что информация об исчезновении Швеца не соответсвует действительности.

В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка.

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО «Экспоцентр», которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%. Виктор Литвяков контролирует 4,98%, Лидия Макеева – 4,5%, Павел Панасенко через ООО «Внуково-инвест» – 1,7%.