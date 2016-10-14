Банк «Пересвет» опроверг исчезновение председателя правления

Информация об исчезновении председателя правления банка «Пересвет» Александра Швеца не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе кредитной организации. «Александр Швец находится в Москве, но проходит курс лечения в медицинском учреждении, в связи с чем временно не может осуществлять функции председателя правления банка», – говорится в сообщении пресс-службы.

Временно исполняющим обязанности предправления назначен вице-президент Павел Панасенко. Также в пресс-службе отметили, что связи между временным отсутствием Александра Швеца и опубликованным ранее отчетом рейтингового агентства Fitch нет.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что Александр Швец исчез и никто уже несколько дней не знает, где он. В начале октября агентство Fitch сообщило по итогам изучения заемщиков банка, что «Пересвет» выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов, и что портфель таких кредитов в «Пересвете» уже сопоставим с половиной капитала банка.