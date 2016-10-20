Банк РПЦ «Пересвет» не смог разместить облигации на 2 млрд рублей

Банк «Пересвет» не смог разместить облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Размещение ценных бумаг по номинальной стоимости проходило с 14 по 19 октября. Инвесторы не купили ни одной облигации, передает ТАСС.

«Пересвет» 18 октября объявил о «временных ограничениях на выдачу наличных денежных средств» по вкладам физлиц из-за появления «недостоверной информации в СМИ», которая привела к «повышенному спросу на снятие денежных средств со счетов и срочных вкладов». Выдачу вкладов банк ограничил 100 000 руб. или $1500. Ажиотаж вкладчиков начался после пятничного сообщения телеканала «Дождь» об исчезновении предправления и акционера банка Александра Швеца (ему принадлежит 12,7% акций). Пресс-служба банка заявила, что Швец болен и никуда не пропадал. RNS со ссылкой на сотрудника колл-центра банка сообщил, что Швец в реанимации.

Также на днях стало известно, что на счетах «Пересвета» лежит почти вся наличность компании – владельца имущественного комплекса «Пулково». Первой об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные госзакупок. Гендиректор «Пулково» Ростислав Чернышев через секретаря предложил «Ведомостям» обратиться за комментариями в ЦБ. Пресс-служба «Пересвета», комитеты по транспорту и инвестициям города на запросы не ответили. ЦБ не комментирует действующие банки. Источник «Ведомостей» в городских структурах Петербурга сказал, что у «Пулково» в «Пересвете» лежит 2,3 млрд руб. Для компании это серьезная сумма. На конец 2015 г. (более поздних данных нет) у нее было 2,9 млрд руб. краткосрочных финансовых вложений (включают депозиты) и 43 млн руб. на счетах.

19 октября стало известно, что агентство Fitch поместило рейтинг банка «Пересвет» на пересмотр с негативным прогнозом. Банку присвоен долгосрочный рейтинг дефолта на уровне В+.