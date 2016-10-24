Fitch понизило рейтинг банка «Пересвет» до дефолтного уровня

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российского банка «Пересвет», подконтрольного РПЦ, с уровня B+ до D и исключило их из списка Rating Watch «Негативный». Об этом говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги приоритетного необеспеченного долга понижены до уровня C, самого низкого на шкале рейтингов Fitch для долговых обязательств», - отмечается в сообщении.

Рейтинги были понижены из-за мер, предпринятых Центробанком России 21 октября. В частности, в пятницу была назначена в банке временная администрация и введен мораторий на полгода на удовлетворение требований кредиторов банка.

«Согласно методологии Fitch, такой мораторий представляет собой дефолт. Мы поместили рейтинги банка "Пересвет" в список Rating Watch «Негативный» после того, как усиление давления на ликвидность вынудило банк ввести ограничения на снятие депозитов физических лиц», - уточнило агентство.

Fitch при этом готово повысить рейтинги, если банк получит поддержку, необходимую для восстановления кредитоспособности.