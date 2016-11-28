Сбербанк стал дороже «Роснефти»

«Роснефть» сегодня на торгах на Московской бирже на несколько часов потеряла статус самой дорогой компании России. К 14.10 мск ее акции дешевели на 2% до 334,5 руб., капитализация снизилась до 3,548 трлн руб. К тому моменту обыкновенные акции Сбербанка стоили 161 руб., привилегированные - 118 руб., капитализация госбанка превысила 3,557 трлн руб.

К вечеру Сбербанк снова оказался на втором месте по капитализации на Московской бирже. Его капитализация к 18.30 мск снизилась до 3,557 трлн руб. А капитализация «Роснефти» - 3,567 трлн руб.

С начала года акции «Роснефти» прибавили в цене 30%, а акции Сбербанка - 60%. Максимум по стоимости акций Сбербанк установил сегодня, его обыкновенные акции стоили 160,91 руб., у «Роснефти» максимум по акциям был 15 сентября.

«Роснефть» стала самой дорогой компанией России в апреле этого года, обогнав «Газпром». А в августе «Газпром» переместился на третье место, так как его опередил Сбербанк.

Сбербанк впервые стал самой дорогой компанией России, но это не первый случай, когда госбанк обогнал «Роснефть» по капитализации, объясняет человек, близкий к Сбербанку: просто раньше самой дорогой компанией был «Газпром», а Сбербанк был или на втором, или на третьем месте.

«На мой взгляд, это долгосрочный тренд и рано или поздно капитализация Сбербанка закрепится выше капитализации «Роснефти». Обе компании генерят прибыль и их дивидендные доходности сравнимы. Вопрос в стратегии и восприятии компаний: «Роснефть» это прошлое, а Сбербанк — будущее», - считает трейдер БКС Максим Рябов. По его мнению, будущее «Роснефти» туманно на горизонте 5-10 лет, даже если нефть будет снова стоить $100 за баррель: мир быстро меняется и может перейти на другие источники энергии, а это означает, что и нефтяные компании должны диверсифицироваться, превращаться во что-то большее, чем просто нефтяная компания.

«А Герман Греф [президент Сбербанка. - «Ведомости»] постоянно ездит в силиконовую долину, на каждой конференции говорит о новых технологиях и меняет компанию, и это реально видно. Я не могу найти ни одного конкурента «Сбербанку онлайн», кроме «Тинькофф банка», - продолжает он. А на прошлой неделе Сбербанк запустил проект «Открытые данные» – госбанк систематизирует и обобщает данные на основе информации о своих клиентах, а это 140 млн частных и 1,5 млн корпоративных клиентов, напоминает Рябов. «Будущие инвесторы видят, что Греф модернизирует компанию и их это привлекает», - заключил он.

Представитель Сбербанка от комментариев отказался. Представитель «Роснефти» пока не ответил на запрос.