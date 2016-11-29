Ставки по ипотеке упали до докризисного уровня

В 2013 г. среднегодовая ставка по ипотеке была 12,5%, а в ноябре этого года номинальная ставка, по оценкам экспертов, составила 12%, рассказал вице-президент «ВТБ 24» Андрей Осипов. Но несмотря на падение ставок ниже докризисного уровня сейчас темп роста выдачи ипотеки очень низкий, указывает он. «И тут мы видим парадокс: выдачи ипотеки не растут пропорционально снижению ставки», – говорит Осипов.

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Средняя ставка в апреле была 13%, выдачи тогда составили 124 млрд руб., вспоминает он, в сентябре ставка упала до 12,5%, а выдачи остались на том же уровне – 127 млрд руб. Ставка по ипотеке в 2016 г. приблизилась к 12% и в следующем году вряд ли упадет ниже 11%, считает Осипов.

По словам Осипова, это говорит о том, что в этом году изменилась потребительская модель и люди осторожнее подходят к крупным покупкам. Кроме того, население перестало рассматривать квартиры в качестве способа инвестирования. При этом «ВТБ 24» видит, что люди из регионов стали активнее оформлять ипотеку на квартиры в Москве: если в течение трех лет (2013-2015 гг.) было оформлено 1200 таких сделок, то по итогам 10 месяцев 2016 г. – 800.

«Сейчас мы не видим сезонного роста спроса, и все ждут декабря, увидим ли ажиотажный спрос на ипотеку в связи с окончанием программы господдержки или нет», – сказал Осипов. Сейчас доля ипотечных кредитов с господдержкой в выдачах «ВТБ 24» составляет 54%, в прошлом году – 39%, рассказал Осипов.

По его мнению, на динамику выдачи кредитов не повлияет отмена программы кредитования с господдержкой – она свою роль выполнила.

По итогам 2016 г. «ВТБ 24» планирует выдать 290 млрд руб. ипотечных кредитов. Рекордным для ипотечного рынка стал 2014 г., когда банки выдали кредитов на 1,8 трлн руб., с начала этого года банки выдали 1,4 трлн руб. ВТБ 24 в 2017 г. планирует увеличить объемы выдачи жилищных кредитов на 21%, указал Осипов, отметив, что у банка осторожное отношение к прогнозу. Рост ипотечного рынка в 2017 г., по его прогнозам, может составить 7%.