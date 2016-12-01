Украинский «Траст» нашел российского инвестора

Украинский «Траст» планирует увеличить капитал на 180 млн гривен, говорится в материалах банка к собранию акционеров. Одобрить сделку они должны 12 декабря 2016 г. Банк разместит акции в пользу как нынешних акционеров (могут участвовать в покупке по преимущественному праву), так и кипрской компании Flexinvest. Причем акционеры отменят предыдущее решение о допэмиссии на 80 млн гривен.

«Инвестор высоко оценил существующую бизнес-модель банка «Траст» и подтвердил Национальному банку Украины (НБУ) готовность увеличить уставный капитал банка. Сроки завершения инвестирования – февраль 2017 г.», – говорится в пресс-релизе банка. Представитель НБУ сказал, что регулятор не получал официальных документов от потенциального инвестора «Траста», и по этой причине отказался от комментариев.

«Траст» находится под контролем украинского бизнесмена Владимира Авраменко: напрямую в банке ему принадлежит 36,4%, еще 42,5% владеет принадлежащая ему V.F.A. Investments Limited, свидетельствуют данные из отчетности банка за III квартал 2016 г. Он владеет компанией АВК, в состав которой входят четыре кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачеве (Закарпатская обл.).

Другие акционеры – бывший предправления Сорин Мареян (ему принадлежит 5% акций банка), а также бывший совладелец российского «Траста» Сергей Беляев (с долей 16,1%). Согласно отчетности на конец 2015 г. акционерами банка являлись только Авраменко (72%) и Беляев (28%), а в 2014 г. – бывшие совладельцы российского «Траста» Илья Юров (44%), Николай Фетисов (28%) и Беляев (28%); все трое обвиняются в России в мошенничестве в особо крупном размере.

Flexinvest – единственный акционер российского банка «Миръ» (в прошлом – «Флексинвест банк», Волжский универсальный банк, убыток по итогам января – октября – 48,7 млн руб.), его акции торгуются на Кипрской бирже. Офшор контролируют Александр Миронов (54,9%) и Сергей Спиро (30%). В пресс-службе банка «Миръ» не стали комментировать сделку. Представитель Авраменко заявил, что бизнесмен отказывается обсуждать допэмиссию. Связаться с Беляевым не удалось.

«Окончательная конфигурация сделки будет определена на собрании акционеров», – заявил представитель «Траста». По его словам, перспективы согласования инвестора достаточно высокие: «Если все остальные требования украинского регулятора будут выдержаны, то страна происхождения капитала не будет критичной».

Юров, который 20 ноября был по поручению Интерпола задержан в киевском аэропорту «Борисполь» и сейчас находится на Украине в ожидании решения суда второй инстанции об аресте, заявил, что приехал в Киев не из-за банка «Траст». «Ни к каким допэмиссиям никаких украинских банков ни малейшего отношения не имею, я свои акции в украинском «Трасте» продал в начале 2016 г. за символический $1 (сделку подписывали в Лондоне)», – сказал он «Ведомостям». По его словам, менеджмент сам искал новых собственников.

Банк «Траст» (Украина) не принадлежал российскому «Трасту», заметил представитель последнего, причем украинский банк все еще является проблемным должником «Траста» (Россия) по депозитам, размещенным еще при прежних акционерах российского банка. По его словам, «Траст» (Россия) взыскал часть проблемной задолженности и ведет судебную работу по возвращению оставшихся долгов.

Источник, близкий к украинскому «Трасту», утверждает, что речь может идти о субординированных депозитах на несколько миллионов долларов, которые были списаны.