В Сбербанке снизилась максимальная ставка розничных вкладов больше, чем на 1 п.п.

Теперь рублевый вклад на застрахованную сумму можно открыть в лучшем случае под 6,95% годовых

Сбербанк в четверг отменил свой самый доходный вклад в рублях для розничных клиентов сроком 175 дней «Самое ценное» с процентными ставками от 7,25 (от 25 000 руб.) до 8% (от 1 млн руб.) и подарком в виде бесплатной страховки от несчастного случая, который вводился в рамках акции на период до 30 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщили в нескольких столичных отделениях банка и подтвердили по горячей линии банка.

Теперь максимальная ставка по розничным вкладам в нем составляет 6,85% годовых (6,95% с учетом капитализации процентов). Столько банк начисляет на вклад «Сохраняй онл@йн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб.

Для состоятельных вкладчиков условия вложений существенно лучше. На ставку 8% годовых в Сбербанке по-прежнему могут рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 млн руб. (депозит «Лидер Сохраняй»).

Ставки сберегательных сертификатов на предъявителя (средства на них не защищены системой страхования вкладов) достигают 8–8,45% при сумме от 100 млн руб.

Средний размер вклада физлиц в Сбербанке – чуть более 400 000 руб.

Розничный вклад со ставкой до 8% годовых был введен в депозитную линейку Сбербанка 11 октября. За сентябрь банк привлек от населения вдвое меньше рублей, чем валюты. Как сообщил тогда «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Александр Морозов, прирост вкладов в сентябре составил 21 млрд руб. и $648 млн валюты.

Но, по словам директора департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Натальи Алымовой, новый вклад являлся подарком розничным клиентам в честь 175-летия Сбербанка.

Ранее управляющий директор НАФИ Павел Самиев отмечал в разговоре с «Ведомостями», что с начала года Сбербанк заметно отставал от конкурентов по динамике привлечения рублевых ресурсов, поэтому введение вклада с повышенной ставкой может быть связано с желанием поправить положение и нарастить долю на рынке.

В октябре денег населения в Сбербанке стало меньше, но всего на 0,2% – за счет укрепления рубля и снижения остатков по сберегательным сертификатам. А с начала 2016 г. средства физических лиц в нем увеличились лишь на 1,1%. Это показатель на 1 ноября: 10 979 592 млн руб. Статистики привлечения за ноябрь банк пока не обнародовал.

До сих пор у большинства крупных банков максимум депозитных ставок в рознице приходится на период размещения 6–12 месяцев. В «ВТБ 24» он составляет 8,4% годовых, В Газпромбанке – 8,2%.

«Ведомости» ждут комментариев банка о результатах привлечения средств физических лиц за период действия юбилейной акции.