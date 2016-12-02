Иностранные спецслужбы готовят кибератаки на российские банки

Атака рассчитана на несколько десятков городов России, утверждают в ФСБ

Федеральная служба безопасности России сообщила, что иностранные спецслужбы готовят серию масштабных кибератак на финансовую систему России с целью ее дестабилизировать. В частности, атаке должны подвергнуться крупнейшие российские банки, отметили в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

В ФСБ установили, что кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями «провокационного характера» в социальных сетях. В сообщениях должна содержаться информация о кризисе кредитно-финансовой системы России, банкротствах и отзывах лицензий у ряда банков федерального и регионального значения.

Атака рассчитана на несколько десятков городов России и запланирована на 5 декабря, утверждают в службе безопасности.

«ФСБ России осуществляются необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции», – говорится в сообщении.

Центробанк России знает о готовящихся кибератаках и работает совместно с правоохранительными органами для их предотвращения. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, близкий к Банку России. «ЦБ в курсе. И совместно работает», – сказал собеседник агентства.