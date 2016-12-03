Хакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка России – CNN

Хакеры сняли 2 млрд руб. со счетов российских баков, которые хранили средства в Центробанке России. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя ЦБ. По мнению специалистов компании Symantec, за взломом может стоять группировка Lazarus, якобы связанная с КНДР.

По данным телеканала, хакеры пытались украсть 5 млрд руб., но их атаку удалось частично отразить. «Нам повезло вернуть часть денег», – сообщил журналистам замруководителя управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. В ЦБ телеканалу также сказали, что хакерской атаке подверглись некоторые частные банки, со счетов которых были сняты деньги клиентов. Подробности кибератаки не уточняются, когда она произошла, тоже не сообщается.

Телеканал отмечает, что эта атака похожа на нападения хакеров, которые происходили в последнее время в других странах мира. В частности, были взломана Центробанки Эквадора и Бангладеш и коммерческие банки во Вьетнаме и на Филиппинах.

Несмотря на то, что телеканал ссылается на представителя ЦБ, в пресс-службе регулятора опровергли информацию о краже денег. Там заявили, что речь идет о хищениях со счетов частных банков за весь 2016 г. «Информация о краже 2 млрд руб. с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 г.», – заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Вчера ФСБ предупредила, что иностранные спецслужбы готовят серию кибератак на финансовую систему России. Хакеры, по данным спецслужбы, планируют нападение на 5 декабря, они хотят взломать ряд крупнейших банков в десятках городов России. В ЦБ заявили, что предупреждены и готовы к отражению атак.