«Европлан» провел SPO по максимуму

Лизинговая компания «Европлан», на основе которой семья Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева создает холдинг «Сафмар финансовые инвестиции», в пятницу разместила на Московской бирже 18,6% акций за 15 млрд руб.

Цена за акцию составила 720 руб. (ориентир был 680–730 руб.), таким образом, компания разместила пакет практически по максимуму. Торги начнутся во второй половине декабря 2016 г. Часть общего выпуска допэмиссии была оплачена семьей Шишханова – Гуцериева 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» и 49% акций ВСК. Таким образом, капитализация лизинговой компании, исходя из цены размещения, составила 80,4 млрд руб.

Было подано 1615 заявок, удовлетворено 1606, рассказал предправления Московской биржи Александр Афанасьев. На физлиц пришлось более 1570 заявок (почти на 1 млрд руб.), еще 33 – на институциональных инвесторов (на 14 млрд руб.), уточнил член совета директоров «Европлана» Авет Миракян. Переподписка, по его словам, составила более 50%, а самые крупные заявки (одна из них – на 26% выпуска) были от банков, в том числе государственных.

Доля акций в свободном обращении у «Европлана» с учетом ранее размещенных бумаг составит около 29%, уточнил Миракян. «71% остается у ФГ «Сафмар», – сказал Шишханов. По его словам, в самой группе контроль будет у Михаила Гуцериева (51%), еще 29,5% – у Шишханова и 19% – у Саида Гуцериева.

«Мы работали с очень профессиональными организаторами размещения: с «ВТБ капиталом» и «Атоном» <...> Сами очень много встречались с инвесторами», – ответил на вопрос об успешном SPO Шишханов, добавив, что надеялся на большее – он верил в капитализацию «Европлана» в 90 млрд руб. В рамках преимущественного права бумаги не размещались из-за отсутствия заявок, свидетельствую данные компании.

Опрошенные в четверг «Ведомостями» управляющие компании указывали, что не видели аналитических докладов по «Европлану». «Инвесторы, принимая решения об участии во вторичном размещении, в первую очередь ориентируются на котировки акций. Доклад нужен для IPO», – рассказал сотрудник одного из банков-организаторов.

«Хотя формально это SPO, но в действительности инвесторы покупают совсем новую компанию, состоящую не только из лизинга, но и из страхового бизнеса, и пенсионного», – отметил главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. По его словам, инвестору очень сложно такой холдинг оценить, учитывая, что не было представлено аналитических записок.

НПФ «Сафмар» в ноябре 2016 г. продал на бирже пакет акций «Европлана», купленный в январе. Доходность по бумагам составила 26% годовых. У НПФ «Доверие» (также входит в ФГ «Сафмар») акции «Европлана» остались – почти на 1,5 млрд руб. «Пенсионный фонд собирается продать принадлежащий ему пакет рыночным инвесторам в ближайшее время», – уточнил представитель пенсионной группы ФГ «Сафмар».