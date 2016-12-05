Оборот фондового рынка Московской биржи в ноябре достиг рекорда

Оборот фондового рынка Московской биржи в ноябре 2016 г. достиг 2,4 трлн руб. (+42% к октябрю и +30% к ноябрю 2015 г.) – максимума с декабря 2014 г., когда было почти 3 трлн. Абсолютный максимум зафиксирован в августе 2011 г. – 3,044 трлн. Оборот торгов облигациями в ноябре составил 1,5 трлн, также максимум с декабря 2014 г., акциями – 895 млрд руб., это рекорд с апреля 2016 г.

«У нас было несколько размещений акций, активно размещались однодневные облигации ВТБ. Кроме того, обороты росли после подведения итогов выборов в США и в ожидании решения ОПЕК», – объясняет рекорд управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. В ноябре же, продолжает она, состоялся пересмотр индекса MSCI Russia (добавлены акции «Интер РАО». – «Ведомости») и в этот день биржа зафиксировала рекордный оборот торгов в аукционе закрытия – 6,64 млрд руб., или 11% дневного оборота. Аукцион закрытия проводится в последние 10 мин торгов на фондовом рынке – именно по цене на аукционе закрытия фиксируют котировки иностранные инвестиционные фонды.

«Рекордный оборот достигнут благодаря запуску однодневных бондов ВТБ», – говорит аналитик UBS Михаил Шлемов. «Оборот торгов на рынке облигаций учитывает однодневные бонды ВТБ, хотя это скорее инструмент денежного рынка, а не фондового. Для корректного представления об активности на фондовом рынке следовало бы исключить из расчетов эти бумаги, тогда рекорда не было бы», – предупреждает аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов.

ВТБ начал размещать однодневные облигации на сумму до 25 млрд руб. 23 октября – через этот инструмент госбанк забирал с рынка излишнюю рублевую ликвидность, в которой сам очень нуждался. Изначально ВТБ заявлял, что будет каждый день размещать облигации на 25 млрд руб., но в ноябре бывали дни, когда ВТБ увеличивал лимит и до 50 млрд, и до 75 млрд руб. Общий оборот облигаций ВТБ за ноябрь, по данным биржи, – 672,3 млрд руб.

Шлемов также напоминает, что в ноябре на Московской бирже прошло первое первичное размещение акций негосударственного пенсионного фонда «Будущее» и первое за 10 лет первичное размещение нефтяной компании – «Русснефти».

«В ноябре росла и цена нефти, что всегда положительно влияет на российский фондовый рынок», – сообщил Шлемов. Баррель нефти сорта Brent за ноябрь подорожал на 4,49% – с $48,3 до $50,47, отдельные пики доходили почти до $54.

«Мы видели большое воодушевление на российском фондовом рынке после победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа. Это было очень неожиданное событие», – предлагает свою версию аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Предвыборная риторика Трампа касалась в том числе снижения напряженности с Россией, напоминает он: «Иностранные инвесторы сразу переоценили инвестиции в Россию и перетряхнули портфели. У нас не очень ликвидный рынок, поэтому даже небольшой приток средств был виден, в результате несколько раз за месяц [индекс] ММВБ обновлял максимумы, а [индекс] РТС превысил 1000 пунктов».

За ноябрь индекс ММВБ вырос на 7%, только на прошлой неделе он трижды побил абсолютный рекорд, закрывшись в пятницу на максимуме – 2129 пунктов.

Индекс РТС в ноябре вырос на 5,5%, в пятницу он закрылся на уровне 1050 пунктов.