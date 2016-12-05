Рынки
Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: ВТБ и Трамп увеличили обороты

Оборот фондового рынка Московской биржи в ноябре достиг рекорда

Такого не было с кризисного декабря 2014 г. Особый вклад внесли однодневные облигации ВТБ
ВТБ и Трамп увеличили обороты
ВТБ и Трамп увеличили обороты
John Minchillo / AP

Оборот фондового рынка Московской биржи в ноябре 2016 г. достиг 2,4 трлн руб. (+42% к октябрю и +30% к ноябрю 2015 г.) – максимума с декабря 2014 г., когда было почти 3 трлн. Абсолютный максимум зафиксирован в августе 2011 г. – 3,044 трлн. Оборот торгов облигациями в ноябре составил 1,5 трлн, также максимум с декабря 2014 г., акциями – 895 млрд руб., это рекорд с апреля 2016 г.

«У нас было несколько размещений акций, активно размещались однодневные облигации ВТБ. Кроме того, обороты росли после подведения итогов выборов в США и в ожидании решения ОПЕК», – объясняет рекорд управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. В ноябре же, продолжает она, состоялся пересмотр индекса MSCI Russia (добавлены акции «Интер РАО». – «Ведомости») и в этот день биржа зафиксировала рекордный оборот торгов в аукционе закрытия – 6,64 млрд руб., или 11% дневного оборота. Аукцион закрытия проводится в последние 10 мин торгов на фондовом рынке – именно по цене на аукционе закрытия фиксируют котировки иностранные инвестиционные фонды.

«Европлан» разместил акции на 15 млрд руб.
«Европлан» провел SPO по максимуму
Основными покупателями стали крупные российские банки

«Рекордный оборот достигнут благодаря запуску однодневных бондов ВТБ», – говорит аналитик UBS Михаил Шлемов. «Оборот торгов на рынке облигаций учитывает однодневные бонды ВТБ, хотя это скорее инструмент денежного рынка, а не фондового. Для корректного представления об активности на фондовом рынке следовало бы исключить из расчетов эти бумаги, тогда рекорда не было бы», – предупреждает аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Павлов-Русинов.

ВТБ начал размещать однодневные облигации на сумму до 25 млрд руб. 23 октября – через этот инструмент госбанк забирал с рынка излишнюю рублевую ликвидность, в которой сам очень нуждался. Изначально ВТБ заявлял, что будет каждый день размещать облигации на 25 млрд руб., но в ноябре бывали дни, когда ВТБ увеличивал лимит и до 50 млрд, и до 75 млрд руб. Общий оборот облигаций ВТБ за ноябрь, по данным биржи, – 672,3 млрд руб.

Шлемов также напоминает, что в ноябре на Московской бирже прошло первое первичное размещение акций негосударственного пенсионного фонда «Будущее» и первое за 10 лет первичное размещение нефтяной компании – «Русснефти».

«В ноябре росла и цена нефти, что всегда положительно влияет на российский фондовый рынок», – сообщил Шлемов. Баррель нефти сорта Brent за ноябрь подорожал на 4,49% – с $48,3 до $50,47, отдельные пики доходили почти до $54.

«Мы видели большое воодушевление на российском фондовом рынке после победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа. Это было очень неожиданное событие», – предлагает свою версию аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Предвыборная риторика Трампа касалась в том числе снижения напряженности с Россией, напоминает он: «Иностранные инвесторы сразу переоценили инвестиции в Россию и перетряхнули портфели. У нас не очень ликвидный рынок, поэтому даже небольшой приток средств был виден, в результате несколько раз за месяц [индекс] ММВБ обновлял максимумы, а [индекс] РТС превысил 1000 пунктов».

За ноябрь индекс ММВБ вырос на 7%, только на прошлой неделе он трижды побил абсолютный рекорд, закрывшись в пятницу на максимуме – 2129 пунктов.

Индекс РТС в ноябре вырос на 5,5%, в пятницу он закрылся на уровне 1050 пунктов.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике