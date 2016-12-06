ЦБ сам рассчитает тарифы ОСАГО

Помимо ОСАГО, ЦБ хотел бы самостоятельно считать ещё два тарифа - по страхованию ответственности перевозчиков (ОСГОПП) и отчетности владельцев опасных объектов (ОПО)

Банк России с 2018 г. будет самостоятельно рассчитывать тарифы страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), ответственности перевозчиков (ОСГОПП) и отчетности владельцев опасных объектов (ОПО), заявил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

Сейчас регулятор не может точно посчитать издержки страховщиков на выплаты автопосредникам в 2016 г., посетовал он: «Нет цифры, потому что все компании по-разному рассчитывают затраты на суды, все по-разному относят расходы, связанные с обеспечением выплат».

«Видя такую ситуацию, Банк России переходит на вариант натурального хозяйства - все будем делать сами, в том числе и статистику. У нас появляется такая компетенция - мы и тарифы скоро будем считать сами», - продолжил Жук. Сейчас, по его словам, эти тарифы считаются на аутсорсинге: «На основании данных профобьединений и своих данных заказываем расчёты у посредников». Однако регулятор недоволен валидностью данных, которые у него сейчас. «По ОСАГО, я думаю, мы год проживем с тарифами, которые мы считаем на аутсорсинге, но с 2018 года будем тарифы считать уже сами», - подчеркнул Жук.

Помимо ОСАГО, ЦБ хотел бы самостоятельно считать ещё два тарифа - по страхованию ответственности перевозчиков (ОСГОПП) и отчетности владельцев опасных объектов (ОПО), добавил он.

Потребитель должен быть уверен, что посчитанный тариф справедлив и экономически обоснован, убежден Жук, а страховщики - заинтересованы в том, чтобы предоставлять ЦБ максимально полные данные.

Суды должны привести свою практику в соответствие с реалиями, подчеркнул Жук: «День вчерашний - завышенная стоимость экспертизы, день завтрашний - стоимость экспертизы адекватна; день вчерашний - завышенная стоимость представителя (когда юноша или девушка несёт три странички в суд и это стоит 30 000 руб. - это завышенная стоимость посредничества), если взять день завтрашний, то это будет стоить 1500-2000 руб.».

К работе по подсчетам тарифов ОСАГО готов подключиться ФАС, заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева. По ее словам, в ведомство периодически поступают жалобы граждан на необоснованное занижение страховщиками размера выплат по договорам ОСАГО. «Последняя тенденция - граждане жалуются непосредственно на порядок формирования и содержание справочника средней стоимости запчастей, материалов и нормочасов работ для проведения восстановительного ремонта», - сказала Беляева.

Татарстанское управление ФАС уже рассмотрело дело в отношении Российского союза автостраховщиков, связанное с заниженной средней стоимостью и нарушением указанных в единой методике ЦБ положений, продолжила Беляева, и признало его нарушившим антимонопольное законодательство.

ЦБ должен более детально определить правила сбора первичной информации для определения цен, порядка выбора и количества населенных пунктов для проведения исследования, форму получения информации, пошаговые этапы проведения анализа, сказала Беляева: «ФАС планирует включиться в эту работу, если будет достигнута соответствующая договоренность».