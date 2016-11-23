Страховой рынок может потерпеть крах в 2017 году

Риски, накопившиеся на российском рынке страхования, столь велики, что в случае одновременной их реализации в 2017 г. они могут привести к краху, пишут аналитики RAEX в обзоре «Будущее страхового рынка: избежать кумуляции рисков». Среди них агентство выделяет падение сборов, разбалансировку рынка ОСАГО, несоответствие компаний требованиям ЦБ по качеству активов и размеру капитала, отзыв лицензий у банков (куда инвестируют страховщики), монополизацию рынка перестрахования, рост убыточности отрасли.

«Основным риском на текущий момент и будущий год видится окончательная утеря баланса на рынке ОСАГО», – считает гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. Столь пессимистичный сценарий, по его мнению, возможен при недостаточности тарифов, а также при «дальнейшей активизации усилий автоюристов и мошенников», но введение натурального возмещения в ОСАГО снижает его вероятность.

Для рынка ОСАГО есть два возможных сценария, считают аналитики RAEX: если меры, предложенные ЦБ и Минфином – натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы, – сработают и ситуация на рынке ОСАГО кардинально улучшится, бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности (показывает среднюю убыточность на рынке ОСАГО на основе показателей компаний, рейтингуемых RAEX) по итогам 2017 г. не поднимется выше 95%. Однако базовый прогноз RAEX предполагает, что этих мер окажется недостаточно: по итогам 2016 г. показатель увеличится до 95–97%, а по итогам следующего года при отсутствии сдерживающих факторов превысит 100%.

Необходимы жесткие меры в отношении автоюристов, убеждены аналитики RAEX, иначе рынок ОСАГО ждет уход ряда игроков либо «огосударствление», подобно рынку перестрахования (в RAEX допускают, что в случае ужесточения санкций против России долю обязательной цессии в НПК могут повысить, хотя ее нужно постепенно сокращать). Ведущие компании рынка ОСАГО готовы к любому сценарию, даже к уходу одной или нескольких крупных компаний, утверждает представитель «РЕСО-гарантии»: это не обрушит рынок, если «поставить на место автоюристов, установив приоритет выплат ремонтом, и дать страховщикам свободные тарифы или хотя бы расширить тарифный коридор, позволить более гибко применять различные коэффициенты».

Снижение спроса на страховые услуги действительно наблюдалось, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, но картина не такая пессимистичная: «Количество участников рынка сокращается, но им на смену приходят те, кто надеется на нем дальше оставаться».

В первом полугодии 2016 г. страховой рынок вырос на 13,9% к аналогичному периоду прошлого года – до 590 млрд руб., в основном за счет роста продаж инвестиционных продуктов страхования жизни (ИСЖ) и повышения тарифов по ОСАГО в апреле 2015 г. Но эффект от повышения тарифов исчерпан. Прогноз роста по итогам года уже скромнее – на 11–12% до 1,15 трлн руб., а в 2017 г. при сохранении текущей ситуации в экономике рынок вырастет на 7–10% до 1,23–1,26 трлн руб. Рост в основном обеспечит сегмент ИСЖ: без учета страхования жизни динамика взносов в следующем году может оказаться отрицательной.

ИСЖ не единственный возможный драйвер роста, считает Соломатин: «Один из них – принятие законопроекта о страховании жилья, второй – автострахование». В ближайшие два года авторынок будет расти, что приведет к нормализации сборов по ОСАГО, каско и ДСАГО, считает Соломатин.

Многим страховщикам в 2017 г. может потребоваться докапитализация, указывают аналитики RAEX: повышены требования к размеру уставного капитала страховщиков и небольшие региональные компании оказались в зоне риска. Качество активов многих страховщиков также не соответствует требованиям регулятора: у ряда страховщиков они фиктивные, низколиквидные либо стоимость их завышена, а быстро заменить их может и не получиться. Все это потребует финансовых вливаний со стороны акционеров, но, если они не пожелают дать средства, игроки будут покидать рынок. Игроки с рынка уходят постоянно, говорит Скворцов, и обычно к этому приводит целый комплекс проблем, в том числе ошибки менеджмента и неверные бизнес-решения.

«Риски существуют, но их кумуляция не наступит при правильном поведении страхового сообщества и регулятора», – заверяет президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. В пресс-службе ЦБ не стали комментировать выводы исследования RAEX, отметив, что согласно результатам стресс-тестирования страхового рынка он остается устойчивым даже при реализации рискового макросценария.