Второе рейтинговое агентство аккредитовано в России

С 2017 года присваивать рейтинги по национальной шкале могут только агентства из реестра ЦБ

Банк России внес рейтинговое агентство «Эксперт РА» (бренд RAEX) в список аккредитованных агентств, говорится в сообщении на сайте регулятора.

До сих пор в России было только одно аккредитованное Центробанком агентство – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), внесенное в реестр ЦБ 26 августа.

Внесение в реестр ЦБ необходимо для осуществления рейтинговой деятельности в России. Этого требует закон о рейтинговых агентствах, принятый в 2015 г. Он устанавливает переходный период, в течение которого агентства, которые хотят работать в России, должны подать документы для внесения в реестр. Для российских юридических лиц этот период заканчивается 13 января 2017 г., для иностранных - 13 июля 2017 г.

Для получения аккредитации RAEX сформировал акционерный капитал (закон требует как минимум 50 млн руб. - «Ведомости»), изменил структуру корпоративного управления, которая исключает конфликты интересов, и привел рейтинговые методологии и процедуры в соответствие с требованиями ЦБ, указывает агентство. «Наша аккредитация означает возвращение конкуренции на рынок рейтинговых услуг. Это хороший знак для всех участников финансовых рынков, использующих или планирующих использовать кредитные рейтинги в своей деятельности. У них появилась возможность выбора, а у рынка рейтинговых услуг появился новый стимул для дальнейшего развития», - говорит гендиректор RAEX Сергей Тищенко.

Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как иностранные рейтинговые агентства – Fitch, Moody's и S&P – понизили суверенные рейтинги России. По мнению российских чиновников, понижение рейтингов стало следствием политической ангажированности агентств. Теперь принятый летом 2015 г. закон о рейтинговых агентствах требует в регуляторных целях применять рейтинги, принятые по национальной шкале.

Для того чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, большая тройка агентств должна учредить в России дочерние структуры. «Дочка» была только у Moody's – совместное предприятие с «Интерфаксом» «Мудис Интерфакс». В марте «Мудис Интерфакс» сообщило, что закрывает агентство и отзывает все рейтинги по национальной шкале. Fitch и S&P также отзывает рейтинги по национальной шкале. При этом все три агентства имеют право присваивать рейтинги российским эмитентам по международным шкалам.