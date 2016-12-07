ЦБ будет самостоятельно рассчитывать тарифы по ОСАГО

ЦБ сделал так, что ОСАГО стало неудобным для потребителя и невыгодным для страховщиков

В следующие два года Центробанк намерен сделать рынок ОСАГО прозрачным, заявил вчера руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. С 2018 г. регулятор будет рассчитывать тарифы ОСАГО сам – без помощи сторонних организаций, заявил он.

Нестраховые расходы в автогражданке и страховании жизни в 2016 г. выросли, заявил Жук: «Имею [в виду] прежде всего мошенничество». Однако точно подсчитать издержки страховщиков на выплаты автопосредникам регулятор так и не смог: «Нет цифры, потому что все компании по-разному рассчитывают затраты на суды, все по-разному относят расходы, связанные с обеспечением выплат».

Сейчас у страховщиков отсутствует единая форма отчетности, где указывались бы данные по судебным выплатам, объясняет представитель РСА: «Показатели выплат по суду оказываются вне официальной статистики». Чтобы представить регулятору аргументированную позицию по издержкам страховщиков на автопосредников, союз вручную собрал со своих членов статистику и предоставил сведения ЦБ. Итоги этих подсчетов объявил на заседании в Госдуме (см. врез) первый зампред ЦБ Сергей Швецов (его слова передал «Интерфакс»): на необоснованных выплатах посредникам страховщики ежегодно теряют 17 млрд руб.

ОСАГО буксует Комитет Госдумы по финансовому рынку 6 декабря отложил рассмотрение поправок в закон об ОСАГО о приоритете ремонта над страховой выплатой – в Госдуму не пришел отзыв правительства, сообщает «Интерфакс». Минфин подготовил положительный отзыв, комиссия правительства по законопроектной деятельности его одобрила, но он пока на оформлении, сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Сергей Барсуков. Комитет может рассмотреть этот проект 8 декабря.

РСА продолжит сбор данных о судах на постоянной основе, говорит его представитель.

Но ЦБ достоверность сведений, которые он получает от рынка, не устраивает и регулятор уже начал самостоятельно накапливать необходимую статистику, заявил Жук. А с 2018 г. он и вовсе перейдет на «вариант натурального хозяйства», продолжил он: «Мы все будем делать сами, в том числе и статистику. У нас появляется такая компетенция – мы и тарифы скоро будем считать сами».

Сейчас расчет тарифов ЦБ отдает на аутсорсинг, заметил Жук: «На основании данных профобъединений и своих данных заказываем расчеты у посредников». Что это за посредники, представитель регулятора не уточнил. В 2014 г. зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что ЦБ перепроверяет расчеты статистики РСА с помощью международного финансового консультанта Towers Watson. Представитель этой компании не ответил на запрос «Ведомостей».

«По ОСАГО, я думаю, мы год проживем с тарифами, которые мы считаем на аутсорсинге, но с 2018 г. будем тарифы считать уже сами», – продолжил Жук. Помимо ОСАГО, ЦБ планирует самостоятельно считать тарифы и по другим видам обязательного страхования (см. врез). Потребитель должен быть уверен, что посчитанный тариф справедлив и экономически обоснован, убежден Жук, а страховщики – заинтересованы в том, чтобы предоставлять ЦБ максимально полные данные.

Суды должны отслеживать свою практику в соответствии с текущими реалиями, подчеркнул Жук: «День вчерашний – завышенная стоимость экспертизы, день завтрашний – стоимость экспертизы адекватна; день вчерашний – завышенная стоимость представителя (когда юноша или девушка несет три странички в суд и это стоит 30 000 руб. – это завышенная стоимость посредничества), если взять день завтрашний, то это будет стоить 1500–2000 руб.».

Все меняется Центробанк в следующем году может пересмотреть тарифы на обязательное страхование ответственности перевозчиков (ОСГОП) и ответственности владельцев опасных объектов (ОПО), заявил вчера Жук. Как изменятся тарифы, он не уточнил: «Как в сторону повышения, так и в сторону снижения».

К работе по подсчетам тарифов ОСАГО готова подключиться Федеральная антимонопольная служба, заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева. По ее словам, в ведомство периодически поступают жалобы граждан на необоснованное занижение страховщиками размера выплат по договорам ОСАГО. «Последняя тенденция – граждане жалуются непосредственно на порядок формирования и содержание справочника средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ для проведения восстановительного ремонта», – сказала Беляева. Татарстанское управление ФАС уже рассмотрело дело в отношении РСА, связанное с заниженной средней стоимостью и нарушением указанных в единой методике ЦБ положений, продолжила Беляева, и признало, что союз нарушил антимонопольное законодательство.

Такая ситуация со статистикой по ОСАГО возникла из-за того, что текущая отчетность попросту не позволяет компаниям корректно отражать судебные и иные расходы, возникающие сверх массы основных выплат и в привязке к конкретному виду страхования, объясняет представитель «Альфастрахования» Юрий Нехайчук: «Если ЦБ удастся агрегировать данные о судебных расходах и иных издержках страховых компаний, из которых и складывается реальная, а не «бумажная» убыточность в ОСАГО, это позволит регулятору проводить более точную оценку достаточности тарифов для данного вида в будущем».

«У нас есть ряд токсичных регионов, в которых [размера] тарифов на сегодня не хватает», – замечает гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков. При текущей ситуации с мошенничеством, чтобы тарифы в этих регионах были адекватными убыточности, их надо повысить в 2–3 раза, убежден он.

Представители других опрошенных «Ведомостями» страховых компаний отказались от комментариев по существу.