Страховые агенты хотят обойтись без страховщиков

Их союз просит президента и Центробанк регулировать деятельность агентов без посредничества ВСС, но ЦБ против

Страховые агенты хотят стать субъектами, а не участниками страхового дела и регулироваться самостоятельно, а не через Всероссийский союз страховщиков (ВСС) – с таким предложением Национальный союз страховых агентов (НССА) обратился к ЦБ и президенту России Владимиру Путину («Ведомости» ознакомились с обоими предложениями НССА).

В 2016 г. миссия Всемирного банка (FSAP) дала ЦБ рекомендации по приведению страхового рынка в соответствие с требованиями Международной ассоциации страховых надзоров (МАСН), рассказывает представитель регулятора, в частности предложила ввести минимальные требования к страховым агентам (см. врез). ЦБ создал рабочую группу с участием представителей ВСС, Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) и НССА и попросил от них предложений по регулированию агентов.

Как стать агентом По требованиям MACH, страховые агенты должны проходить квалификационный экзамен, который может быть разработан СРО. По результатам экзамена они получают сертификат и включаются в реестр посредников.

ВСС предложил ЦБ создать единый реестр страховых агентов, деятельность которых соответствует требованиям регулятора, и разделить их на два класса: тех, для кого страхование является профильным видом деятельности (связанные), и тех, кто продает полисы помимо основной работы, например банки или автосалоны (несвязанные). По задумке ВСС связанный агент сможет продавать полисы по определенному виду страхования только от одного страховщика. Несвязанные агенты могут предлагать любые полисы.

НССА в письме Путину называет привязку каждого вида страхования к страховщику крепостным правом для агента, который является индивидуальным предпринимателем. В России в отличие от мировой практики страховые агенты не являются субъектами страхового дела, как страховые брокеры и страховщики, и МАСН указывает на это несоответствие, сетует НССА: «Однако Банк России отказывается выполнять эти рекомендации».

ВСС не может регулировать деятельность агентов – те не являются его членами, поэтому нужно придать НССА статус национального объединения, регулирующего деятельность некоммерческих организаций и СРО страховых агентов, говорится в письме, кроме того, необходимо создать координационный совет участников и субъектов страхового рынка, мнение которого не будет зависеть от ЦБ и ВСС.

ВСС и крупные страховщики воспринимают его предложения в штыки, жалуется НССА президенту.

К ЦБ НССА обратился с аналогичным предложением: выделить агентов в отдельную категорию саморегулирования. Он также предлагает трехуровневую структуру регулирования агентов: отдельные профессионалы, которые входят в некоммерческую организацию или СРО страховых агентов, которая, в свою очередь, является участником НССА. Разработку стандартов деятельности агентов НССА готов взять на себя. Союз предлагает создать для агентов общество взаимного страхования, школу и систему аттестации и даже специализированную платежную систему, которая гарантирует сохранение страховой премии. Всех агентов НССА будет под надзором ЦБ регистрировать в едином реестре.

Представитель ЦБ воспринял идею об изменении статуса агентов скептически: «Мы исходим из того, что агент является представителем страховщика, поэтому именно страховая компания несет ответственность за его действия. В связи с этим вопрос изменения статуса агента не рассматривается».

ВСС, как участник рабочей группы, предложил свой проект регулирования деятельности агентов, замечает вице-президент союза Элла Платонова. Представитель АПСБ и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы.

ВСС не хочет допустить совместительства – чтобы один агент работал на несколько компаний, замечает председатель организации «За справедливые выплаты» Александр Коваль: «В общем-то это их право». Однако страховщик может исключить этот риск, включив соответствующий пункт в договор с агентом, без специального регулирования, продолжает он. Исторически в России роль агента занижена, признает он. Есть два типа агентов – работник страховой компании и агент-физлицо или юрлицо (агентство), который работает самостоятельно, продолжает Коваль: «Первого должна регулировать только страховая компания, а индивидуальных предпринимателей и агентства – ЦБ». Однако ВСС должен разработать для них самые общие нормы деятельности, говорит он: «У агентов должно быть единообразное удостоверение, они должны состоять в едином реестре».

Точно не хочется, чтобы агенты были крепостными, замечает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Совмещение, по его мнению, вопрос не регулирования, а сугубо предпринимательский, «Ингосстрах» не пытается предотвращать совместительство, говорит Соломатин.