Суд взыскал 6 млрд рублей с дочери бывшего вице-мэра Москвы в пользу АСВ

Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости». Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. – именно в такую сумму АСВ оценило ущерб, который она причинила банку. Мария Росляк – дочь бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, ныне аудитора Счетной палаты. Басманный суд Москвы в феврале признал Росляк виновной в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2010–2014 гг. Росляк выдавала подконтрольным руководству «Огней Москвы» компаниям фиктивные кредиты на сумму свыше 6 млрд руб., а также в апреле-мае 2014 г. она «решила улучшить финансовые показатели банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды». При этом оплата по этим договорам произошла за счет денег клиентов на сумму 365,5 млн руб.

Росляк признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима, но исполнение приговора отложено до достижения ее детьми 14 лет.

АСВ потребовало 6 млрд руб. с Росляк в августе этого года. Одновременно агентство попросило суд наложить обеспечительные меры на имущество Росляк, но суд отказался это сделать. Суд посчитал, что АСВ не представило необходимых доказательств для ареста имущества.

Отказ в аресте никак не влияет на рассмотрение самого иска о взыскании, просто это попытка помешать продаже активов, пока длится рассмотрение дела, говорит партнер юридической компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Даже когда истец ходатайствует о наложении обеспечительных мер на имущество, он не знает точный список этого имущества, ведь это не открытая информация, продолжает она: «Это имущество потом начинает искать судебный пристав, если суд все-таки соглашается его арестовать. А найдет пристав имущество или нет – большой вопрос». По словам Тарнопольской, вопрос о том, должен ли суд удовлетворить ходатайство о наложении обеспечительных мер, по сути, ничем не регулируется: «Это практически полностью вопрос судейского усмотрения». По ее оценке, суды соглашаются наложить арест примерно в половине случаев.

У АСВ «стабильно высокий процент удовлетворения заявлений» о взыскании средств, но примеров, когда агентство действительно получало денежные средства, крайне мало, добавила она. «АСВ судится с состоятельными людьми, которые очень хорошо умеют прятать деньги и имущество», – заключила Тарнопольская.

Представитель АСВ заявил, что агентство будет добиваться обращения взыскания на имущество Росляк в рамках исполнительного производства.