«Роснефть» растит свой банк

Дочерние компании «Роснефти» вложили 88 млрд руб. в капитал ВБРР, он вырос более чем вчетверо – до 116 млрд. Свои доли в банке увеличили «Оренбургнефть», «Самотлорнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз» и «РН-Няганьнефтегаз», в общей сложности – с 84,7 до 98,3%. Доля миноритариев – ИК «Регион», которая (через «Росагронефтепродукт» и ЗПИФ «Коммерческие инвестиции») контролировала около 15% акций, – размылась до 1,6%.

С увеличенным капиталом ВБРР «сможет активнее участвовать в проектах «Роснефти», расширит объем выполняемых расчетно-казначейских услуг и контрольных сервисов для группы компаний «Роснефть», спектр финансовых предложений для бизнеса ее контрагентов», сообщается в комментариях банка. Кроме того, банк надеется «расширить участие в госпрограммах», говорится в его комментариях.

Проектов у «Роснефти» немало – и все капиталоемкие. В среду, например, компания разместила облигации на 600 млрд руб. и ВБРР был андеррайтером сделки. «Коммерсантъ» сообщал, что ЦБ, АСВ и крупнейшие кредиторы банка «Пересвет» договариваются о том, чтобы его санатором стал ВБРР.

Должен остаться только один В мае «Роснефть» сообщала, что намерена продать несколько непрофильных банковских активов. Среди них 8,36% в капитале Байкалинвестбанка (Иркутск), 0,69% – Нико-банка (Оренбург), 0,09% – «Идея банка» (Краснодар), 0,02% – московского банка «Образование» и 0,000000001% находящегося на санации банка «Солидарность» (Самара). В начале 2016 г. ВБРР продал Дальневосточный банк структурам «Региона».

Даже для казначейских операций и расчетов в масштабах «Роснефти» нужно иметь больше капитала, соглашается контрагент банка: «Для «Роснефти» он был маловат, и, вероятно, они его будут развивать».

В допэмиссии ВБРР миноритарии не участвовали – «у фонда – владельца бумаг нет таких ресурсов», говорит представитель ИК «Регион», уверяя, что «наши расчеты показывают, что это не только не приведет к снижению стоимости вложений, но и увеличит их за счет масштабной капитализации эмитента».

У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина была идея создать на базе ВБРР универсальный банк, задачей которого должна была стать реализация крупномасштабных международных проектов, оптимизация системы торговли нефтью и нефтепродуктами. Для этого при Сечине была создана группа «стратегических советников» из числа бывших топ-менеджеров Morgan Stanley Райра Симоняна и Елены Титовой. Прежде всего задача – построить «многопродуктовый» финансовый институт, говорила Титова, ключевая задача – не доля на рынке, а рентабельность капитала. «Роснефть» вступила в соглашения с крупнейшими компаниями по разведке арктического шельфа – учитывая громадные потоки, цена ошибки будет очень большой, компания хочет застраховать себя, ей нужны люди, которые скажут, что правильно, а что – нет», – объяснял Симонян необходимость для компании иметь свой банк. Это будет рыночная структура, а не кэптивный банк, отмечал он. Сечин в интервью The Wall Street Journal заявлял, что банк будет международным. Однако советники вскоре покинули банк.

«Роснефть» до сих пор размещала в капитал других банков. Субординированный депозит от нее на $300 млн до 2021 г. Московский кредитный банк привлек в конце 2015 г. Аналогичный депозит на $1,15 млрд «Роснефть» разместила в Россельхозбанке в октябре 2015 г. под 4,9% годовых, а вскоре госбанк открыл «Роснефти» кредитную линию на $303,6 млн. ВБРР выдать такой кредит до пополнения капитала не смог бы, не нарушив норматив Н6 (риск на одного или группу связанных заемщиков – не более 25% капитала).

«Роснефть» на запрос не ответила. Представители Moody’s (единственное агентство, которое рейтингует ВБРР) от комментариев отказались.