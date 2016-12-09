«М2М прайвет банк» остался без лицензии

Банк России с 9 декабря отозвал лицензии у четырех столичных банков. Это ПАО «М2М прайвет банк» (по данным отчетности, по величине активов на 1 ноября занимал 164-е место в банковской системе страны), АО «Коммерческий банк "Международный банк развития"» (423-е), ООО «Коммерческий банк "Вега-банк"» (304-е) и ПАО «Коммерческий банк «Русский финансовый альянс»» (РФА) (545-е). Все банки, кроме РФА, являются участниками системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже пообещало начать выплаты компенсаций вкладчикам не позднее 23 декабря, банки-агенты для этого будут отобраны к 15 декабря.

«М2М прайвет банк»

С июля 2016 г. владельцем 100% акций «М2М прайвет банка» (М2М) является «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО), напоминает пресс-служба ЦБ. В ноябре стало известно, что у М2М появились проблемы с наличностью.

Банк размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, объясняет регулятор. «В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В течение некоторого времени АТБ оказывал «М2М прайвет банку» поддержку ликвидностью, напоминает пресс-служба ЦБ. В октябре 2016 г. ЦБ ввел ограничения на предоставление банком АТБ кредитов дочерней организации, «предотвратив дальнейшее расходование капитала и ликвидности банка АТБ». «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО «М2М прайвет банк», предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», - объяснил регулятор свое решение.

Из отчетности банка на 1 октября следует, что у него практически не было запаса по нормативу текущей ликвидности (норматив Н3). На отчетную дату он составлял всего 57,8% при минимально допустимых 50%. С начала года норматив рухнул на 172,3 процентного пункта.

3 ноября «М2М прайвет банк» не исполнил вторую часть сделки репо на 329,4 млн руб., следует из данных Московской биржи, которая вынесла М2М официальное предупреждение. Затем стало известно, что М2М перестал проводить платежи. В АТБ проблему объяснили «краткосрочным разрывом ликвидности». М2М получил предписание о досоздании резервов, в результате произошло ухудшение нормативов достаточности капитала, сообщил в середине ноября «Ведомостям» представитель банка: «Как следствие, несколько крупных клиентов решили отозвать средства из банка, что вызвало проблемы с ликвидностью».

11 ноября АТБ заявил, что он совместно с ЦБ обдумывает, как нормализовать ситуацию в дочернем банке. В пресс-релизе говорится, что нормализация ситуации включает в себя докапитализацию банка. «Данный механизм должен быть утвержден ЦБ на следующей неделе. Мы рассчитываем, что на следующей неделе "М2М прайвет банк" восстановит нормальную деятельность», - сообщала тогда пресс-служба АТБ.

В АТБ рассчитывали, что М2М до конца ноября восстановит нормальную деятельность. Банк может быть докапитализирован с помощью bail-in, говорил тогда представитель АТБ «Ведомостям», клиенты смогут приобрести акции М2М за счет средств, размещенных в банке: «Это не принудительная конвертация депозитов в капитал, а согласованная с клиентами процедура».

АТБ – один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока, его контролируют давние партнеры и основатели одной из крупнейших золотодобывающих компаний – Petropavlovsk: совладелец сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла Масловского Алексей. Они владеют 59,1% акций банка, еще 17,9% – у фонда East Capital, а 6,7% – у IFC. В самом АТБ ситуация нормальная, уверял 13 ноября его представитель, проблем с ликвидностью у банка нет, резервы сформированы «в полном объеме в соответствии с требованиями ЦБ».

Если у М2М будет отозвана лицензия, АТБ придется создать стопроцентный резерв по кредитам дочернего банка, то есть доформировать резервы на сумму около 7 млрд руб., писал 6 декабря «Коммерсантъ». На этот случай ЦБ и акционеры АТБ обсуждают сценарий, который был применен для спасения банков - кредиторов «Трансаэро», говорили источники газеты. В случае с «Трансаэро» регулятор разрешил всем кредиторам формировать резервы под эти невозвратные кредиты не единовременно, а постепенно — в течение года по специально согласованному с регулятором графику.

В конце ноября агентство Fitch понизило рейтинг АТБ до уровня ССС (возможен дефолт. – «Ведомости») из-за проблем М2М. В отчете агентства говорится, что АТБ держал в дочернем банке 6,5 млрд руб. (63% основного капитала). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также понизило 17 ноября рейтинг АТБ до B+, связав это, в первую очередь, c ростом кредитных рисков по межбанковским кредитам М2М, по которым не создано адекватных резервов.

Позднее в пятницу АТБ заверил, что отзыв лицензии у дочернего банка не скажется на оперативной деятельности и дальнейшем развитии его бизнеса. Заявление кредитной организации цитирует «Прайм». «Стратегия АТБ предусматривает дальнейшее самостоятельное развитие направления по обслуживанию состоятельных клиентов с использованием технологических и продуктовых ноу-хау дочернего банка», - говорится в пресс-релизе. «АТБ как крупнейший кредитор М2М рассчитывает вернуть часть осуществленных в М2М инвестиций в рамках конкурсного производства», - добавили в банке.

Международный банк развития

Международный банк развития проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, объясняет отзыв лицензии пресс-служба ЦБ. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), - говорится в сообщении на сайте регулятора. - В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами». В сложившейся ситуации у банка была отозвана лицензия на основании ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В ноябре стало известно, что в Международном банке развития просят оставлять заявки для получения вкладов, напоминает «Банки.ру». Так, 28 ноября корреспонденту портала в банке говорили, что можно было записаться на получение вклада 10 декабря.

23 ноября портал со ссылкой на источники сообщал, что Международный банк развития отключен от системы электронных банковских платежей (БЭСП).

Вега-банк

Среди оснований для отзыва лицензии у Вега-банка пресс-служба ЦБ упоминает неоднократные нарушения требований законов о борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма - банк нарушал их в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

При неудовлетворенном качестве активов Вега-банк неадекватно оценивал принятые риски и был вовлечен в проведение сомнительных операций, сообщает регулятор. Лицензия у банка была отозвана, «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

6 декабря портал «Банки.ру» со ссылкой на источник сообщил, что Вега-банк был отключен от БЭСП. 12 октября 2016 года в Вега-банке закончилась комплексная проверка ЦБ, которая не выявила «больших нареканий» и забалансовых вкладов, рассказал собеседник портала. «Мы активно продолжали работать. Предписаний и ограничений никаких не вводилось со стороны регулятора. Однако при отправке платежей 6 декабря в 19.30 нам пришло сообщение из МЦОИ (Межрегиональный центр обработки информации Банка России. — Прим. "Банки.ру"), что нас отключили от БЭСП, хотя более ранние платежи успешно были проведены», — объяснял представитель банка.

«Русский финансовый альянс»

Отзыв лицензии у ПАО «Коммерческий Банк «Русский финансовый альянс» (РФА) последовал, частности, за «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных» и «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам», объясняет пресс-служба регулятора.

«Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ПАО АКБ «РФА» оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - При этом кредитная организация игнорировала требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности».