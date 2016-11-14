«М2М прайвет банк» предложит вкладчикам акции вместо денег

«М2М прайвет банк» (М2М), дочерняя структура Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), на прошлой неделе перестал проводить платежи. «Временные сложности в проведении платежей М2М связаны с краткосрочным разрывом ликвидности», – заявил в пятницу АТБ. Ранее, 3 ноября, банк не исполнил вторую часть сделки репо на 329,4 млн руб., следует из данных Московской биржи, которая вынесла М2М официальное предупреждение. Один из контрагентов банка знает, что тот испытывает проблемы с ликвидностью.

М2М получил предписание о досоздании резервов, в результате произошло ухудшение нормативов достаточности капитала, сообщил «Ведомостям» представитель банка: «Как следствие, несколько крупных клиентов решили отозвать средства из банка, что вызвало проблемы с ликвидностью». На сайте банка указано, что он работает «исключительно» с состоятельными частными клиентами.

Из отчетности банка на 1 октября следует, что у него практически не было запаса по нормативу текущей ликвидности (норматив Н3). На отчетную дату он составлял всего 57,8% при минимально допустимых 50%. С начала года норматив рухнул на 172,3 процентного пункта.

М2М включает в расчет Н3 остатки на клиентских счетах и без учета этих средств норматив на 1 октября у М2М составляет всего 27%, говорит аналитик RAEX Владимир Тетерин. С начала года банк потерял более 10 млрд руб. средств физлиц, следует из его отчетности, сейчас их осталось 4,6 млрд. «Банк тяжело переживал бегство вкладчиков, хотя до настоящего момента более-менее выдерживал оттоки», – указывает Тетерин, полагая, что особо крупные вкладчики свои средства уже забрали.

Вера в спасение Совет директоров «Пересвета», подконтрольного структурам РПЦ и «Экспоцентра», в понедельник, 14 ноября, планирует рассмотреть вопрос о форме, характере и сроках осуществления мер по финансовому оздоровлению банка, говорится в материалах банка. Банк также испытывает проблемы с ликвидностью, с 21 октября им управляет временная администрация ЦБ.

АТБ – один из крупнейших региональных банков Дальнего Востока, его контролируют давние партнеры и основатели одной из крупнейших золотодобывающих компаний – Petropavlovsk: Андрей Вдовин, Питер Хамбро и сын Павла Масловского Алексей. Они владеют 59,1% акций банка, еще 17,9% – у фонда East Capital, а 6,7% – у IFC.

АТБ рассчитывает, что на следующей неделе М2М восстановит нормальную деятельность. АТБ совместно с дочерним банком и ЦБ работает над восстановлением ситуации, в том числе предполагая докапитализацию М2М: механизм должен быть утвержден на этой неделе.

Банк может быть докапитализирован с помощью bail-in, уточнил представитель АТБ «Ведомостям», клиенты смогут приобрести акции М2М за счет средств, размещенных в банке: «Это не принудительная конвертация депозитов в капитал, а согласованная с клиентами процедура».

«По сути, процедуру bail-in в России никогда не применяли. Были сложные схемы, когда при санации банка частично применялся этот механизм. Сейчас, например, обсуждается возможность bail-in для банка «Пересвет» (см. врез)», – говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Возможно, на данный момент нет другого варианта, кроме bail-in, чтобы спасти банк, заключает он: «Процедура непростая. Вкладчики держали в банке крупные депозиты, не факт, что в случае отзыва лицензии они смогут вернуть все средства».

«Добровольный bail-in юридически не запрещается: по сути, в данном случае это приобретение на деньги акций», – указал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В самом АТБ ситуация нормальная, уверяет его представитель, проблем с ликвидностью у банка нет, резервы сформированы «в полном объеме в соответствии с требованиями ЦБ». Проблемы М2М могут негативно отразиться на АТБ, если банк давал дочерней структуре межбанковские кредиты, полагает Тетерин. Запас по нормативам достаточности капитала у АТБ небольшой и банк сильно зависит от решения о докапитализации, считает Тетерин. Около 15% в капитале банка планировала выкупить Корпорация развития Сахалинской области (ее комментарии получить не удалось). «С учетом текущих событий было бы хорошо, чтобы докапитализация (предполагалась на 3 млрд руб.) состоялась до конца этого года», – говорит Тетерин. Представитель АТБ уверяет, что корпорация войдет в капитал до конца года. Представители East Capital отказались комментировать ситуацию, в IFC на запрос «Ведомостей» не ответили.