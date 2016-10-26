Большая часть вкладов «Пересвета» не застрахована АСВ

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем Русской православной церкви (РПЦ) банке «Пересвет» держали vip-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб. (данные на 1 октября), но Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заплатит пострадавшим вкладчикам около 7,4 млрд руб., сообщил представитель госкорпорации. У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог.

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил на прошлой неделе, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.

Исходя из данных АСВ средний размер вклада в «Пересвете» составляет 1,6 млн руб., что совсем немного превышает страховую сумму. Это может говорить о наличии небольшого количества очень крупных депозитов, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Такая структура вкладов – когда большая часть привлеченных средств приходится на vip-вкладчиков – встречается редко. По данным АСВ, по итогам первого полугодия 2016 г. банки привлекли 23,1 трлн руб. от населения и 98,5% этих средств застраховано государством. Из них полностью страховкой покрывается 57% депозитов, а частичное возмещение предусмотрено по 42% вкладов.

Похожий перекос в сторону состоятельных клиентов был во Внешпромбанке. За месяц до отзыва лицензии ЦБ также ввел для него мораторий: АСВ заплатило вкладчикам около 45 млрд руб., примерно 29 млрд под страховые выплаты не подпало (см. таблицу).

Внешпромбанк прославился не только рекордной дырой (разница между его активами и обязательствами составила почти 216 млрд руб.), но и знаменитыми вкладчиками. Свои сбережения в нем держали бизнесмены и родственники чиновников, крупные корпорации, включая государственные, рассказывали несколько контрагентов Внешпромбанка.

«В «Пересвете» тоже были очень крупные вкладчики, в основном большие сбережения в банке держали топ-менеджеры его компаний-клиентов, которые также имели в банке депозиты», – рассказал «Ведомостям» бывший сотрудник «Пересвета». По его словам, в банке в основном держали деньги «все свои» и случайных людей или компаний там практически не было: «Пересвет» – закрытый банк, он не привлекал розничных клиентов с улицы. Однажды у руководства банка была мысль развернуть его в сторону рынка, но затем от этого отказались».

То, что вкладчики несли в «Пересвет» средства, значительно превышающие страховую сумму, собеседник «Ведомостей» объясняет большим доверием людей к банку, поскольку тот считался непотопляемым из-за акционеров. Более 49% акций «Пересвета» принадлежит РПЦ, еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата. «Уникальная структура акционеров позволяет банку быть гибким в принятии решений <...> и объясняет исключительную позицию на рынке – это не государственный и не частный банк, а скорее «квазисуверенное» лицо с определенной нишей клиентов и значительными конкурентными преимуществами», – отмечал банк в проспекте к июльскому размещению субординированных кредитных нот (LPN) на Ирландской фондовой бирже.

«Ситуация действительно нехарактерна для большинства банков», – говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. У «Пересвета» был маленький портфель депозитов физлиц, рыночное фондирование банк не привлекал, не рекламировал вклады, да и не имел достаточную сеть отделений для работы с розничными клиентами. «Скорее всего банк привлекал vip-вкладчиков по другим каналам. Возможно, это был менеджмент компаний – клиентов банка или же знакомые его руководства, как правило, это более состоятельные люди», – объясняет Васильев.

Что будет со средствами vip-вкладчиков, зависит от того, как ЦБ решит его судьбу, говорит Порывай: если банк будет санирован, то свои средства они сберегут, если же он лишится лицензии, то вкладчики получат только то, что им положено в рамках страховки. Остальное они будут взыскивать с банка как кредиторы первой очереди, указывает он, скорее всего денег на них хватит: «Если весь кредитный портфель банка окажется обесцененным – как это часто бывает после отзыва лицензии, – кредиторы могут рассчитывать на возврат 34 млрд руб. Первой очереди уйдет как раз около 22,5 млрд руб. – с учетом требований АСВ».

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.