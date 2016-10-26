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Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Вклады защищены страховкой и верой

Большая часть вкладов «Пересвета» не застрахована АСВ

Вкладчики банка держали в нем крупные суммы, по страховке агентство заплатит лишь 7,4 млрд руб.
Крупные вкладчики «Пересвета» рассчитывали не только на государственную страховку
Крупные вкладчики «Пересвета» рассчитывали не только на государственную страховку
МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем Русской православной церкви (РПЦ) банке «Пересвет» держали vip-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб. (данные на 1 октября), но Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заплатит пострадавшим вкладчикам около 7,4 млрд руб., сообщил представитель госкорпорации. У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог.

Микрофизика Кремля

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил на прошлой неделе, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.

Исходя из данных АСВ средний размер вклада в «Пересвете» составляет 1,6 млн руб., что совсем немного превышает страховую сумму. Это может говорить о наличии небольшого количества очень крупных депозитов, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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Такая структура вкладов – когда большая часть привлеченных средств приходится на vip-вкладчиков – встречается редко. По данным АСВ, по итогам первого полугодия 2016 г. банки привлекли 23,1 трлн руб. от населения и 98,5% этих средств застраховано государством. Из них полностью страховкой покрывается 57% депозитов, а частичное возмещение предусмотрено по 42% вкладов.

Похожий перекос в сторону состоятельных клиентов был во Внешпромбанке. За месяц до отзыва лицензии ЦБ также ввел для него мораторий: АСВ заплатило вкладчикам около 45 млрд руб., примерно 29 млрд под страховые выплаты не подпало (см. таблицу).

Внешпромбанк прославился не только рекордной дырой (разница между его активами и обязательствами составила почти 216 млрд руб.), но и знаменитыми вкладчиками. Свои сбережения в нем держали бизнесмены и родственники чиновников, крупные корпорации, включая государственные, рассказывали несколько контрагентов Внешпромбанка.

«В «Пересвете» тоже были очень крупные вкладчики, в основном большие сбережения в банке держали топ-менеджеры его компаний-клиентов, которые также имели в банке депозиты», – рассказал «Ведомостям» бывший сотрудник «Пересвета». По его словам, в банке в основном держали деньги «все свои» и случайных людей или компаний там практически не было: «Пересвет» – закрытый банк, он не привлекал розничных клиентов с улицы. Однажды у руководства банка была мысль развернуть его в сторону рынка, но затем от этого отказались».

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То, что вкладчики несли в «Пересвет» средства, значительно превышающие страховую сумму, собеседник «Ведомостей» объясняет большим доверием людей к банку, поскольку тот считался непотопляемым из-за акционеров. Более 49% акций «Пересвета» принадлежит РПЦ, еще один акционер, имеющий значительное влияние на банк, с долей 24% – Торгово-промышленная палата. «Уникальная структура акционеров позволяет банку быть гибким в принятии решений <...> и объясняет исключительную позицию на рынке – это не государственный и не частный банк, а скорее «квазисуверенное» лицо с определенной нишей клиентов и значительными конкурентными преимуществами», – отмечал банк в проспекте к июльскому размещению субординированных кредитных нот (LPN) на Ирландской фондовой бирже.

«Ситуация действительно нехарактерна для большинства банков», – говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. У «Пересвета» был маленький портфель депозитов физлиц, рыночное фондирование банк не привлекал, не рекламировал вклады, да и не имел достаточную сеть отделений для работы с розничными клиентами. «Скорее всего банк привлекал vip-вкладчиков по другим каналам. Возможно, это был менеджмент компаний – клиентов банка или же знакомые его руководства, как правило, это более состоятельные люди», – объясняет Васильев.

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Что будет со средствами vip-вкладчиков, зависит от того, как ЦБ решит его судьбу, говорит Порывай: если банк будет санирован, то свои средства они сберегут, если же он лишится лицензии, то вкладчики получат только то, что им положено в рамках страховки. Остальное они будут взыскивать с банка как кредиторы первой очереди, указывает он, скорее всего денег на них хватит: «Если весь кредитный портфель банка окажется обесцененным – как это часто бывает после отзыва лицензии, – кредиторы могут рассчитывать на возврат 34 млрд руб. Первой очереди уйдет как раз около 22,5 млрд руб. – с учетом требований АСВ».

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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