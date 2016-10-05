ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка

Банк России с 5 октября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий Банк "Айманибанк"». Об этом сообщает пресс-служба регулятора. По данным «Банки.ру», Айманибанк занимает 143-е место в России по объему активов. ЦБ, ссылаясь на данные отчетности на 1 сентября, указал, что по размеру активов банк занимает 150-е место в стране. Банк специализируется на предоставлении автокредитов, а также на привлечении средств граждан во вклады, участвует в программе страхования вкладов.

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ «Айманибанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности».

23 сентября об отключении Айманибанка от системы «Банковских электронных срочных платежей» Центробанка сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. В пресс-службе Айманибанка от комментариев отказалась. Оператор колл-центра сообщил, что перевести деньги в другую кредитную организацию через интернет-банк сейчас невозможно «по техническим причинам», которые должны были быть устранены 23 сентября.

21 сентября Айманибанк сообщил о существенном факте – проведении внеочередного общего собрания участников 19 октября. На повестку дня вынесен вопрос о ликвидации кредитной организации и направлении в ЦБ ходатайства об отзыве лицензии. Ранее об аналогичных намерениях сообщил Финпромбанк, имеющий с Айманибанком общих собственников. Собрание акционеров для подачи ходатайства об отзыве лицензии в ЦБ в Финпромбанке было намечено на 14 октября, однако регулятор сделал это сам – 19 сентября.

И. о. предправления Айманибанка Игорь Волчихин направил в ЦБ письмо с вариантами спасения банка, сообщил утром 5 октября портал «Банки.ру» со ссылкой на информированные источники. В пресс-службе банка получить комментарий порталу не удалось. Источники портала говорят, что регулятору были предложены три варианта: рыночная санация со сменой собственников и покрытием «дыры» в балансе за счет низкопроцентных кредитов ЦБ, оздоровление банка при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и покупка «здоровой» части кредитного портфеля «Аймани». В первом и третьем вариантах (рыночная санация и продажа портфеля) предлагается привлечь банки, уже занимающиеся оздоровлением кредитных организаций и набившие в этом деле руку, уточнил один из источников. Он добавил, что в письме Волчихин перечисляет таких потенциальных спасателей, как банк «Российский капитал» («дочка» АСВ), Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», группа Бинбанка, СМП-Банк, Совкомбанк и даже АТБ.

ООО «Коммерческий Банк «Айманибанк» было зарегистрировано в Москве в январе 2013 г. В декабре 2013 г. в капитал Айманибанка в результате допэмиссии вошел «Экспо капитал» российского банкира Игоря Кима, его доля составила 54,75%. Капитал Айманибанка увеличился до 2,5 млрд руб. Уже в апреле 2014 г. «Экспо капитал» продал свою долю и в капитал Айманибанка вошли пять компаний, также контролирующих Финпромбанк (ООО «Сибтранс», UM Management Ltd., ООО «Глобал инвест», ООО «Аспект-менеджмент», ООО «Эйр инвест»), их совокупная доля в августе 2016 г. составляла 47,9%. К тому моменту у основного акционера банка Сергея Вострикова (в 2006–2013 гг. ему принадлежало около трети капитала банка) осталась доля в 14,5%, а позже он вышел из состава акционеров. Согласно раскрываемой схеме, свои пакеты в Айманибанке после ухода Вострикова сохранили Александр Кашапов (13,45%) и Яна Федорова (2,09%). В сентябре 2015 г. Кашапов и Федорова подали заявления о выходе из капитала банка, банк им отказал, ссылаясь на устав, они подали в суд. На август 2016 г. оба оставались акционерами, получив ряд отказов в судах.

За семь месяцев 2016 г. убыток Айманибанка по российским стандартам составил 730 млн руб. По данным одного из контрагентов, основная часть средств Айманибанка размещена в Финпромбанке. Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка, отмечают «Банки.ру», 5 октября в открытом доступе на странице Кашапова текстов не было.

Финпромбанк лишился лицензии 19 сентября. «РИА Новости» 14 сентября со ссылкой на источник сообщало, что ЦБ выявил дыру в балансе Финпромбанка на сумму 27 млрд руб., но она касалась только Финпромбанка, а не в целом банковской группы, в которую входили также Айманибанк и платежная система «Таможенная карта». По словам источника агентства, регулятор 22 июня провел встречу с акционерами банка. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский на этой встрече озвучил собственникам кредитной организации размер выявленной дыры – 27 млрд руб., а также предложил закрыть ее на сумму 20 млрд руб.