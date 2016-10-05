Банки

ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка

Банк из топ-150 полностью утратил капитал после досоздания резервов
ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка
ЦБ отозвал лицензию у Айманибанка
М.Стулов / Ведомости

Банк России с 5 октября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий Банк "Айманибанк"». Об этом сообщает пресс-служба регулятора. По данным «Банки.ру», Айманибанк занимает 143-е место в России по объему активов. ЦБ, ссылаясь на данные отчетности на 1 сентября, указал, что по размеру активов банк занимает 150-е место в стране. Банк специализируется на предоставлении автокредитов, а также на привлечении средств граждан во вклады, участвует в программе страхования вкладов.

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ «Айманибанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности».

Откуда берутся плохие банки
Центробанк решился на реформу банковского надзора

23 сентября об отключении Айманибанка от системы «Банковских электронных срочных платежей» Центробанка сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. В пресс-службе Айманибанка от комментариев отказалась. Оператор колл-центра сообщил, что перевести деньги в другую кредитную организацию через интернет-банк сейчас невозможно «по техническим причинам», которые должны были быть устранены 23 сентября.

21 сентября Айманибанк сообщил о существенном факте – проведении внеочередного общего собрания участников 19 октября. На повестку дня вынесен вопрос о ликвидации кредитной организации и направлении в ЦБ ходатайства об отзыве лицензии. Ранее об аналогичных намерениях сообщил Финпромбанк, имеющий с Айманибанком общих собственников. Собрание акционеров для подачи ходатайства об отзыве лицензии в ЦБ в Финпромбанке было намечено на 14 октября, однако регулятор сделал это сам – 19 сентября.

И. о. предправления Айманибанка Игорь Волчихин направил в ЦБ письмо с вариантами спасения банка, сообщил утром 5 октября портал «Банки.ру» со ссылкой на информированные источники. В пресс-службе банка получить комментарий порталу не удалось. Источники портала говорят, что регулятору были предложены три варианта: рыночная санация со сменой собственников и покрытием «дыры» в балансе за счет низкопроцентных кредитов ЦБ, оздоровление банка при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и покупка «здоровой» части кредитного портфеля «Аймани». В первом и третьем вариантах (рыночная санация и продажа портфеля) предлагается привлечь банки, уже занимающиеся оздоровлением кредитных организаций и набившие в этом деле руку, уточнил один из источников. Он добавил, что в письме Волчихин перечисляет таких потенциальных спасателей, как банк «Российский капитал» («дочка» АСВ), Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», группа Бинбанка, СМП-Банк, Совкомбанк и даже АТБ.

ООО «Коммерческий Банк «Айманибанк» было зарегистрировано в Москве в январе 2013 г. В декабре 2013 г. в капитал Айманибанка в результате допэмиссии вошел «Экспо капитал» российского банкира Игоря Кима, его доля составила 54,75%. Капитал Айманибанка увеличился до 2,5 млрд руб. Уже в апреле 2014 г. «Экспо капитал» продал свою долю и в капитал Айманибанка вошли пять компаний, также контролирующих Финпромбанк (ООО «Сибтранс», UM Management Ltd., ООО «Глобал инвест», ООО «Аспект-менеджмент», ООО «Эйр инвест»), их совокупная доля в августе 2016 г. составляла 47,9%. К тому моменту у основного акционера банка Сергея Вострикова (в 2006–2013 гг. ему принадлежало около трети капитала банка) осталась доля в 14,5%, а позже он вышел из состава акционеров. Согласно раскрываемой схеме, свои пакеты в Айманибанке после ухода Вострикова сохранили Александр Кашапов (13,45%) и Яна Федорова (2,09%). В сентябре 2015 г. Кашапов и Федорова подали заявления о выходе из капитала банка, банк им отказал, ссылаясь на устав, они подали в суд. На август 2016 г. оба оставались акционерами, получив ряд отказов в судах.

Лицензий лишились два банка из топ-100
Лицензий лишились два банка из топ-100
Руководство Росинтербанка, по данным ЦБ, мешало работе АСВ, а Финпромбанк сам хотел просить об отзыве лицензии, но не успел

За семь месяцев 2016 г. убыток Айманибанка по российским стандартам составил 730 млн руб. По данным одного из контрагентов, основная часть средств Айманибанка размещена в Финпромбанке. Александр Кашапов на своей странице в Facebook объяснял, что проблемы банка связаны с отзывом лицензии у Финпромбанка, отмечают «Банки.ру», 5 октября в открытом доступе на странице Кашапова текстов не было.

Финпромбанк лишился лицензии 19 сентября. «РИА Новости» 14 сентября со ссылкой на источник сообщало, что ЦБ выявил дыру в балансе Финпромбанка на сумму 27 млрд руб., но она касалась только Финпромбанка, а не в целом банковской группы, в которую входили также Айманибанк и платежная система «Таможенная карта». По словам источника агентства, регулятор 22 июня провел встречу с акционерами банка. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский на этой встрече озвучил собственникам кредитной организации размер выявленной дыры – 27 млрд руб., а также предложил закрыть ее на сумму 20 млрд руб.

Два совладельца Айманибанка почти год не могут выйти из его капитала
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике