От редакции
Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: От редакции: Надзор за надзором

Откуда берутся плохие банки

Центробанк решился на реформу банковского надзора
  • Павел Аптекарь,
  • Мария Железнова

Реформа системы банковского надзора стояла в списке задач председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной еще при назначении в 2013 г. Понадобилось три с лишним года чисток, открывавших скандальные подробности бизнеса ликвидируемых банков, и все новые деньги на санацию других, чтобы у руководства ЦБ накопились аргументы в пользу реформы.

Внешне это кадровые перестановки: два ключевых сотрудника ЦБ, отвечавших за банковский надзор, Алексей Симановский и Михаил Сухов, уходят со своих постов – с благодарственными словами. Комитет банковского надзора и весь надзорный блок в ЦБ возглавит первый зампред Дмитрий Тулин. Но кроме того, ЦБ недавно взял на себя ответственность за санации; а структура надзорного блока претерпит изменения – теперь отвечать за выдачу лицензий и контроль деятельности банков будут разные люди и департаменты.

Надзор за деятельностью банков всегда был самой болезненной темой для ЦБ. Достаточно вспомнить, что бывший зампред Андрей Козлов, отвечавший за банковский надзор, был застрелен в 2006 г., когда начал кампанию по наведению порядка в банковском секторе и отозвал лицензии у нескольких банков. Позже руководителя банка, закрытого Козловым за отмывание денег, осудили за то, что он заказал его убийство. Преемник Козлова Геннадий Меликьян в сентябре 2011 г. по непонятным причинам ушел в отставку. Бывший председатель ЦБ Сергей Игнатьев перед уходом с должности говорил в интервью «Ведомостям» о том, что нелегальный вывод денег из страны контролируется «хорошо организованной группой лиц». Речь шла о проблеме наличного денежного оборота – который невозможен без «банков-прачечных».

Надзорный блок ЦБ ждут большие перемены (слева – Алексей Симановский, справа – Михаил Сухов)
ЦБ реформирует банковский надзор
Нынешняя система даже ценой сверхусилий не может решить накопившихся проблем, признала Эльвира Набиуллина

Немногим более чем за три года работы Набиуллиной на посту главы ЦБ лицензии были отозваны у 284 банков, в том числе 74 – в нынешнем году. Число действующих банков, по данным ЦБ, снизилось с 1 июля 2013 г. по 1 сентября 2016 г. с 956 до 659, их филиалов – с 2187 до 1189. ЦБ приходилось регулярно наращивать кредиты Агентству по страхованию вкладов на выплаты клиентам банков. Порой ликвидаторы сталкивались с неожиданными практиками вроде «забалансовых вкладчиков», часто не могли вернуть выведенные активы, ужасались огромным дырам в балансе.

Это вызывало логичные вопросы к самому ЦБ: куда смотрело надзорное ведомство? Критику вызывала и процедура санации, которая позволяла банкам-санаторам получать финансирование и перекидывать в проблемный банк собственные плохие активы. Суммарно с 2008 г. правительство потратило больше 1 трлн руб. на санацию чуть более чем 40 банков.

По мнению научного руководителя «АНСЭП-центра» Антона Табаха, оздоровление системы задерживалось из-за снисходительного отношения к «банкам-пылесосам», собиравшим вклады частных лиц под подозрительно выгодные проценты.

Были ли тут коррупционные интересы сотрудников ЦБ на разных уровнях? Мы не знаем, но угроза этого безусловно была. В условиях серьезной коррупции на всех уровнях власти и привычки политически и вручную решать в том числе деликатные финансовые вопросы издержки для банковского надзора с этой стороны неизбежны. Решением проблемы должно быть выстраивание института надзора. Как и другие институты в России, он вряд ли будет работать без сбоев, но тут уж речь просто об относительном снижении «политических» издержек.

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