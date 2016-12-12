«Мир» запускает программу лояльности

В ней банки не будут тратить свои средства на выплату cashback своим клиентам

Платежная система «Мир» запустит в декабре пилот программы лояльности с несколькими десятками торговых предприятий. В полную силу программа заработает в 2017 г. Об этом «Ведомостям» в интервью рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. Сейчас российскими банками эмитировано около 1,5 млн карт «Мир».

«Основную долю cashback будет получать держатель карты, но часть этих средств получат банки, они станут зарабатывать деньги на программе лояльности, а не тратить свои 1,5% комиссий, получаемых с каждой транзакции», – рассказывает Комлев. По его словам, cashback клиенту будет оплачиваться из средств торгово-сервисных предприятий, а НСПК будет делиться частью этих средств с банками, которые станут зарабатывать дополнительно 0,25–0,5% от суммы транзакции, проведенной по программе лояльности. Для торгово-сервисных предприятий выгода будет состоять в возможности обратиться к «многомиллионной аудитории платежной системы» и привлечь новых клиентов, предоставив им скидку, объясняет выгоду Комлев. НСПК будет самостоятельно договариваться с торговыми компаниями, это будет межбанковская программа, но каждый банк может продвигать ее и от своего имени. Список торговых точек, с которыми сотрудничает «Мир», НСПК не раскрывает.

62,7 млн россиян – таково минимальное количество получателей средств из бюджета, свидетельствуют данные Росстата за 2014 г. Из них 43,8 млн – пенсионеры, 18,9 млн – государственные и муниципальные служащие.

В расчете на бюджетников «Ведомости» смогли пообщаться с участником программы лояльности среди торговых компаний. Один из них – интернет-магазин косметики Pudra.ru. «Это потенциально большой канал для привлечения клиентов», – объясняет гендиректор интернет-магазина Илона Исупова. Картой в первую очередь будут пользоваться госслужащие, туда войдут люди со средним достатком, это как раз наша целевая аудитория, продолжает она. «Это не первый опыт сотрудничества с платежными системами, у нас есть также партнерство с Visa, в их программе мы компенсируем клиентам часть скидки за свой счет», – говорит Юсупова. И подчеркивает, что ее компания возлагает большие надежды на «Мир».

Программа лояльности «Мира» перевернет рынок, считает начальник управления электронной коммерции Альфа-банка Игорь Арефьев. НСПК предлагает банкам уже готовый продукт, тогда как сейчас банки договариваются с торгово-сервисными предприятиями самостоятельно, продолжает он. По его словам, сейчас банки-эмитенты тратят почти 100% получаемого интерчейнджа (комиссия с каждой транзакции, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту. – «Ведомости») на выплаты по программам лояльности и зарабатывают они не на интерчейндже, а на пакетном обслуживании и на бесплатных остатках, которые держат на своих счетах клиенты.

«Ситуация на рынке такова, что лояльность стала необходимым условием. Карты без программы лояльности (особенно если речь идет о дебетовых картах) просто неконкурентоспособны, поэтому все карты «Тинькофф банка» включают в себя программу лояльности», – указали в пресс-службе «Тинькофф банка».

По мнению вице-президента «ВТБ 24» Алексея Киричека, пока рано говорить о том, насколько программа может быть выгодной, поскольку эмиссия карт стартовала только в этом году. Банк будет обсуждать детальные условия участия в программе, сейчас у «ВТБ 24» есть свои программы лояльности, говорит Киричек. Сам по себе рост оборотов не самоцель, добавляет представитель ВТБ. Например, состоятельные клиенты и так тратят достаточно активно, а вот для массового сегмента бонусы – дополнительный стимул, здесь программы лояльности могут увеличить использование карт до 30%.

Основной интерес банка состоит в повышении объемов операций по картам участвующих клиентов, например, благодаря программе лояльности банка средний оборот по картам участников вырос на 25% за год, указывает представитель Бинбанка. Банк заинтересован в получении дополнительного транзакционного дохода, который будет платить торговая точка, но это не будет ключевым фактором, говорит представитель Бинбанка.

Все опрошенные банки указали, что будут рассматривать участие в программе. Представители Сбербанка, Visa и Mastercard от комментариев воздержались.