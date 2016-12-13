Правительство Татарстана может объединить «Ак барс» и Татфондбанк

Правительство Татарстана ведет переговоры с ЦБ о санации Татфондбанка. Один из вариантов – объединить его с другим подконтрольным республике банком, «Ак барсом»

На прошлой неделе правительство Татарстана начало переговоры с Центробанком о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики – Татфондбанка, сообщала пресс-служба кредитной организации. Сегодня совет директоров Татфондбанка рассмотрит вопрос о мерах по финансовому оздоровлению, следует из сообщения о существенном факте.

Как выяснили «Ведомости», рассматриваются два основных сценария – санация Татфондбанка и слияние его с другим подконтрольным местному правительству банком – «Ак барсом». Об этом «Ведомостям» рассказали контрагент Татфондбанка, человек, близкий к совету директоров банка, а также человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Правительство республики лоббирует слияние с «Ак барсом», говорит человек, близкий к совету директоров Татфондбанка. Он знает, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) эту идею поддержало. АСВ не против, подтверждает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ (агентство от комментариев отказалось), хорошо бы, чтобы правительство по большей части само разобралось с проблемами банка.

Сколько ждать денег На досрочное снятие со вклада в Татфондбанке 150 000 руб. необходимо оставлять заявку за один день, свыше 300 000 руб. – за два дня, до 1 млн руб. – за пять дней, а свыше 1 млн руб. – более чем за пять дней, рассказывает представитель банка.

Слияние с «Ак барсом» было бы логичным, рассуждает контрагент Татфондбанка: «Непонятно, зачем региону нужно два банка, обслуживающих его интересы». Проще управлять капиталом одного банка, чем двух, вторит человек, близкий к совету директоров Татфондбанка, это облегчит конкуренцию с федеральными банками.

Вопрос санации или объединения с Татфондбанком в данный момент не обсуждается и не стоит на повестке дня «Ак барса», заявил его представитель.

Дыру в группе Татфондбанка (он санирует Тимер-банк и «Советский») человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, оценивает в 110–150 млрд руб. Совокупные обязательства группы составляют около 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от оценки земли и недвижимости, указывает он. Чтобы со временем банк смог нормально функционировать, на его санацию потребуется выделить больше средств, полагает собеседник «Ведомостей», часть средств на поддержку банка выделит правительство Татарстана. Возможно, через выпуск облигаций, говорит он.

Представитель президента Татарстана сказал, что прорабатываются все варианты поддержки банка.

О проблемах Татфондбанка на прошлой неделе сообщила газета «Коммерсантъ»: он держал крупный пакет облигаций банка «Пересвет», которым с октября управляет временная администрация ЦБ. В понедельник Татфондбанк ограничил снятие наличных в банкомате 15 000 руб. в сутки, а досрочное закрытие вклада – 50 000 руб., сообщил его представитель (см. врез). «Мы зафиксировали повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях», – объяснил он. У клиентов паника и они снимают деньги, поэтому банку пришлось пойти на такие ограничения, сообщил корреспонденту «Ведомостей» сотрудник колл-центра Татфондбанка.

Татфондбанком интересуется и санатор «Уралсиба» Владимир Коган, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель Когана Ирина Волина заявила, что ей об этом не известно, передать вопросы шефу отказалась, а потом опровергла его интерес к санации Татфондбанка.

На 1 ноября Татфондбанк привлек 76 млрд руб. средств физлиц и 46,6 млрд руб. от компаний.

«У Татфондбанка давно проблемы с ликвидностью, что стало одной из причин понижения нами рейтинга банка в 2015 г.», – говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова. У банка высокая концентрация депозитной базы на крупных корпоративных клиентах, при изъятии средств которых ликвидность резко падает, что и случилось этой осенью, объясняет она. Ситуацию с ликвидностью усугубили облигации «Пересвета», которые банк заложил по сделкам репо примерно на 4 млрд руб., продолжает Малюкова: «Когда у «Пересвета» начались проблемы, по этим бумагам произошел маржин-колл и Татфондбанку пришлось вернуть привлеченные через репо средства». Кроме того, по данным Moody’s, банк собирался создать 20%-ный резерв по облигациям «Пересвета».

В «Ак барсе» ситуация с ликвидностью лучше, а доля Татарстана выше, что означает большую вероятность получения поддержки от государства, указывает Малюкова. Но у «Ак барса» остаются проблемы с качеством активов: «На 1 июля размер проблемных ссуд по МСФО составил 22% кредитного портфеля. Также у «Ак барса» высока доля кредитов связанным сторонам, которая снижается: на 1 октября – 15% портфеля (39 млрд руб.), или 100% акционерного капитала банка согласно МСФО», – говорит Малюкова.

Представитель Татфондбанка не стал обсуждать возможность объединения с «Ак барсом», ЦБ не комментирует действующие банки.

В подготовке статьи участвовала Мари Месропян