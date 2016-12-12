Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных и выдачу вкладов

Татфондбанк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладов физлицам, в офисе банка наблюдается скопление клиентов, сообщил корреспондент «Интерфакса», посетивший одно из отделений банка в Казани в понедельник.

Сотрудница кредитной организации уточнила, что при снятии наличных в банкоматах действует ограничение на одного человека – 1000 руб., через кассу – 10 000 руб. По ее словам, для вкладчиков банка также введены ограничения. «50 000 только выдаем разово сразу», – сказала она, добавив, что остальную сумму можно получить лишь по предварительной записи, ближайшая дата – 15 декабря.

В колл-центре банка на вопрос, есть ли ограничения на выдачу наличных с карточных счетов, сообщили: «15 000 руб. в сутки». При этом оператор уточнил, что это ограничение распространяется и на банкоматную сеть, и на выдачу денег через кассу. Отвечая на вопрос, есть ли ограничения на выдачу вкладов, в колл-центре сказали: «Без заказа – 50 000 руб., свыше данной суммы необходимо заказать».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что план финансового оздоровления Татфондбанка обсуждался 7 декабря комитетом ЦБ по банковскому надзору. Отмечалось, что банк испытывает сложности с проведением платежей. Отсутствие платежей в течение 14 дней грозит отзывом лицензии. На конец III квартала Татфондбанк входил в топ-50 крупнейших банков по рейтингу «Интерфакса».

Положение Татфондбанка пошатнулось после приостановки деятельности банка «Пересвет». Источники утверждают, что Татфондбанк является держателем его облигаций на сумму около 5 млрд руб. – 15% от собственного капитала.

На 1 ноября в Татфондбанке было размещено более 76 млрд руб. средств граждан. Для спасения банка нужно около 80 млрд, говорят собеседники. «Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично – за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in)», – поясняет источник. Ожидается, что значительный вклад в спасение банка внесет и его контролирующий акционер (51%) – Республика Татарстан. Еще 20,4% контролирует ООО «Новая нефтехимия», его бенефициаром является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат акционерам с долями менее 5%.

Предполагается, что республика сохранит не более 25% в капитале банка, а 75% получит Агентство по страхованию вкладов. В последующем доля Татарстана может вырасти за счет конвертации остатков на счетах предприятий. Один из собеседников издания уверен, что регулятор не хотел бы увеличения доли республики.