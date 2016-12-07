ЦБ рассмотрит план оздоровления Татфондбанка – «Коммерсантъ»

План финансового оздоровления Татфондбанка будет рассматриваться сегодня комитетом ЦБ по банковскому надзору, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к банку и регулятору источники. По их словам, банк еще с прошлой недели испытывает сложности с проведением платежей. Отсутствие платежей в течение 14 дней грозит отзывом лицензии. На конец III квартала Татфондбанк входил в топ-50 крупнейших банков по рейтингу «Интерфакса».

Положение Татфондбанка пошатнулось после приостановки деятельности банка «Пересвет». Источники утверждают, что Татфондбанк является держателем его облигаций на сумму около 5 млрд руб. – 15% от собственного капитала.

На 1 ноября в Татфондбанке было размещено более 76 млрд руб. средств граждан. Для спасения банка нужно около 80 млрд, говорят собеседники. «Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично — за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in)», — поясняет источник. Ожидается, что значительный вклад в спасение банка внесет и его контролирующий акционер (51%) — Республика Татарстан. Еще 20,4% контролирует ООО «Новая нефтехимия», его бенефициаром является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат акционерам с долями менее 5%.

Предполагается, что республика сохранит не более 25% в капитале банка, а 75% получит Агентство по страхованию вкладов. В последующем доля Татарстана может вырасти за счет конвертации остатков на счетах предприятий. Один из собеседников издания уверен, что регулятор не хотел бы увеличения доли республики.

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