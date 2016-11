ЦБ оценил оздоровление «Пересвета» в 106 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Банк России представил свой план спасения банка «Пересвет» на вчерашнем совещании с представителями акционеров и кредиторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Оздоровление банка регулятор предлагает провести с помощью механизма bail in – согласованная с кредиторами конвертация необеспеченных требований кредиторов в уставный капитал банка – и приглашением внешнего санатора.

Речь идет о том, чтобы 28 крупнейших кредиторов банка с остатком средств на 1 ноября в размере 61,93 млрд руб. конвертировали их 85%-ную долю (52,6 млрд руб.) в субординированный кредит под 0,51% сроком на 15 лет. На таких же условиях предлагается решить вопрос с конвертацией 90% долга (18,6 млрд руб.) перед крупнейшими акционерами с объемом средств в нем 20,6 млрд руб.

Предполагается, что АСВ предоставит кредит санатору на 35 млрд руб. по 0,51% на срок в 15 лет. В итоге цена спасения «Пересвета» составит 106,2 млрд руб. Санатора предстоит выбрать. Знакомые с ситуацией источники в числе претендентов называют Россельхозбанк, Совкомбанк, Татфондбанк и ФК «Открытие».

Русская православная церковь является основным собственником «Пересвета» с долей в 49,7%. Пакетом в 24,4% владеет Торгово-промышленная палата. Еще один – в 12,4% – принадлежит главе банка Александру Швецу. Остальные владеют менее чем 5%.

Как ожидалось, вчера в банке должно было состояться заседание совета директоров по оздоровлению. Состоялось ли оно, пока не известно. Собеседник издания указал на разницу в подходе кредиторов и регулятора, а также на жесткую позицию госкомпаний. ЦБ требует участия всех крупных кредиторов в механизме bail in. «Частные кредиторы наблюдают за происходящим со стороны, так как без достижения компромисса с крупнейшими госкомпаниями никакого bail in не будет», – сказал он. Но на законодательном уровне bail in не закреплен и может использоваться только в добровольном порядке.