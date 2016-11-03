АСВ выплатит 6,3 млрд рублей вкладчикам банка РПЦ «Пересвет»

За выплатой страхового возмещения могут обратиться 9500 вкладчиков банка «Пересвет» на сумму около 6,3 млрд руб., в том числе около 100 индивидуальных предпринимателей на сумму около 11,4 млн руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты будут производиться в двух субъектах: в Москве за ними могут обратиться 8400 вкладчиков на сумму около 5,7 млрд руб., в Санкт-Петербурге - 520 человек на 430 млн руб.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам «Пересвета» начнется 7 ноября. Агентом выступает банк «ФК Открытие».

Вкладчику выплачивается 100% всех его вкладов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

АСВ ранее предварительно оценивало объем своей страховой ответственности по вкладам в банке «Пересвет» на сумму 7,4 млрд руб.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем Русской православной церкви (РПЦ) банке «Пересвет» держали vip-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но, исходя из данных отчетности на 1 октября, страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог - это будет понятно после того, как будет сформирован реестр вкладчиков.

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил на прошлой неделе, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.

Исходя из данных АСВ, средний размер вклада в «Пересвете» составляет 1,6 млн руб. (подсчеты «Ведомостей»), что совсем немного превышает страховую сумму. Это может говорить о наличии небольшого количества очень крупных депозитов, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.