Санацией «Пересвета» может заняться опорный банк «Роснефти» – «Коммерсантъ»

Основной сценарий санации банка «Пересвет» заключается в конвертации требований корпоративных кредиторов в его акции, так называемый механизм bail-in. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с обсуждением вопроса источники. Решение по поводу сценария санации банка, 49,7% в котором принадлежит Русской православной церкви, еще не принято, но если ЦБ, АСВ, собственники и крупнейшие кредиторы договорятся, то санатором с высокой долей вероятности станет банк ВБРР, в котором 84,7% принадлежит «Роснефти».

Информацию о кандидатуре санатора изданию подтвердили три источника. Шансы на спасение банка будут зависеть от уступок со стороны кредиторов. «ЦБ проводил совещания с крупнейшими кредиторами банка, где заявил, что закрывать своими средствами дыру в банке не намерен», - рассказал один из собеседников. Центробанк готов предоставить лишь 10-20 млрд руб., а размер дыры составляет десятки миллиардов, точно он пока не определен. Остальное должны найти кредиторы и собственники. Если они с этим не справятся, «никакой помощи не будет и последует отзыв лицензии», - пересказывает еще один источник позицию регулятора.

Ни «Роснефть», ни ВБРР в банке не размещали средства, утверждает издание. В числе крупных вкладчиков были «Русгидро» (8 млрд руб.) и «Интер РАО ЕЭС» (15 млрд руб.), в совет директоров которых входит глава «Роснефти» Игорь Сечин. Совокупно на них может приходиться наибольший объем корпоративных требований к банку. Всего компании держали в банке 77 млрд руб. по состоянию на 1 октября

Около 19 млрд руб. на счетах «Пересвета» было у Торгово-промышленной палаты (ей принадлежит 24,4%), у МСП-банка – более 6 млрд руб., у аэропорта Пулково – более 3 млрд руб. В случае реализации механизма bail-in они смогут стать акционерами банка.

Пока неизвестно, затронет ли bail-in владельцев облигаций, чьи требования оцениваются почти в 30 млрд руб. В их числе банки РСХБ, ФК «Открытие», Татфондбанк, Связь-банк, Совкомбанк, Бинбанк. Часть из них участвует в переговорах с регулятором.