Досрочное погашение кредитов на оборонзаказ принесет банкам 800 млрд рублей и головную боль

До конца 2016 г. ВТБ получит примерно 330 млрд руб. выплат госгарантий по кредитам, выданным предприятиям на исполнение гособоронзаказа, рассказал «Ведомостям» председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов (интервью с ним см. на стр. 08).

Чтобы не откладывать закупки для нужд выполнения госпрограммы вооружений, в 2011–2012 гг. была выработана схема, по которой четверка крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ) кредитует предприятия по ставке не выше 10% годовых под гарантии бюджета в счет будущих расходов на гособоронзаказ. В 2015 г. программу свернули. Правительство решило погасить в этом году почти 800 млрд более чем из 1 трлн руб. кредитов, которые брались предприятиями для выполнения гособоронзаказа в прошлые годы, заявлял в октябре министр финансов Антон Силуанов. До этого планировалось, что бюджет будет погашать их до 2017–2018 гг., следовало из презентаций к сентябрьским совещаниям у первого вице-премьера Игоря Шувалова (по 319 млрд и 477 млрд руб. соответственно). Но потом чиновники решили произвести все расходы в 2016 г. Это нужно, чтобы снизить давление на бюджет в предстоящие годы и помочь отечественной оборонке, объяснял Силуанов.

Помощь оборонке такими объемами просто не нужна, не согласен федеральный чиновник: российские оборонные предприятия не способны переварить такие суммы. Это скорее мера по поддержке банков, говорят два чиновника финансово-экономического блока. И, вероятнее всего, полученные суммы будут направлены на кредиты, полагает один из них.

«Мы видим <...> возможности погашения так называемых кредитов предприятий, с тем чтобы освободить эти предприятия от долговой нагрузки, чтобы была возможность вновь кредитоваться, в том числе на закупки гражданской продукции», – объяснял Силуанов (цитата по «Прайму»). С погашением государственного оборонного заказа в этом году за счет средств приватизации существенно сокращается нагрузка на следующие три года с точки зрения оборонного бюджета, считает Задорнов, в 90-х гг. бывший министром финансов.

Долг перед государством На 1 октября Сбербанк привлек фондирование от ЦБ и Минфина на 163 млрд руб., ВТБ – на 1,4 трлн руб., Газпромбанк – на 232 млрд руб., следует из обзора Fitch за девять месяцев 2016 г. ВЭБ на 30 июня был должен правительству и ЦБ 632 млрд руб., следует из его МСФО за первое полугодие.

Больше всего кредитов предприятиям ОПК выдали ВТБ и Сбербанк.

Сбербанк в этом году может получить более 300 млрд руб. выплат, знает человек, близкий к банку. «Это кредиты качественных заемщиков, для банка это [их досрочное погашение означает] сокращение работающих активов, что не может радовать», – говорит собеседник «Ведомостей», называя причиной погашения кредитов изменение стратегии финансирования компаний, выполняющих гособоронзаказ.

Портфель кредитов ВЭБа организациям, участвующим в выполнении гособоронзаказа, на конец 2015 г. составил 43,9 млрд руб., сказано в отчетности Банка развития, однако его представитель не ответил, сколько будет погашено в этом году.

Решение о досрочном погашении кредитов вызвано потребностью не столько банков, сколько компаний, у части из которых высокая долговая нагрузка, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Кроме того, прямое финансирование из бюджета позволит им экономить на процентах, указывает он. Для банков это тоже скорее хорошая новость, поскольку они избавляются от закредитованных заемщиков, продолжает Данилов. Другое дело, что полученные средства банки должны куда-то вложить. Газпромбанк и ВТБ, например, могут направить их на погашение дорогих заимствований перед ЦБ и Минфином, тогда как у Сбербанка сейчас профицит ликвидности и ему, вероятно, придется, пусть и временно, размещать эти средства в ЦБ, заключил он.

Кредиты предприятиям ОПК могут иметь признаки обесценения, а значит, если они будут досрочно погашены, банки смогут распустить резервы по ним и за счет этого увеличить капитал, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, средства, которые ВТБ привлекает в Минфине (см. врез), очень дорогие – примерно 11% годовых. Получив средства из бюджета, ВТБ сможет частично сократить дорогое фондирование, а с точки зрения экономики произойдет стерилизация ликвидности, продолжает Порывай.

У Газпромбанка также есть заимствования перед ЦБ и Минфином, на погашение которых могут быть направлены средства из бюджета, добавляет он.

«У Сбербанка в результате погашения будет большой профицит ликвидности, вряд ли госбанк направит эти средства в кредиты, скорее всего ему придется размещать их на депозит в ЦБ», – заключил Порывай.

Представитель ВТБ от комментариев отказался, представители Сбербанка, Газпромбанка и Минфина на запросы не ответили.