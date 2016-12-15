Управляющие паевых фондов с активным управлением в панике: клиенты переводят деньги в индексные фонды и повода для изменения ситуации нет

Клиенты переводят деньги в индексные фонды, и повода для изменения ситуации пока нет

Топ-менеджеры 60 паевых фондов, включая T. Rowe Price, Franklin Resources, Affiliated Managers и Janus Capital, собрались 2 ноября в Нью-Йорке, чтобы обсудить, как остановить отток средств, сообщает WSJ. Из фондов с активным управлением, старающихся переиграть рынок, инвесторы массово переводят деньги в индексные фонды с простой структурой, низкими комиссионными и гарантией, что результаты будут по крайней мере не хуже рынка.

За последний год клиенты забрали из фондов с активным управлением, инвестирующих в акции США, $242,7 млрд и вложили $185,9 млрд в паевые фонды акций США и индексные биржевые фонды (ETF; данные Morningstar). По оценке Casey Quirk, в 2015–2021 гг. рост доходов сектора по управлению активами составит 2,9% в год по сравнению с 6% в 2011–2015 гг.

Чтобы остановить отток средств, фонды с активным управлением вынуждены идти на крайнюю меру – снижать комиссионные. Кто-то начинает предлагать клиентам индексные продукты, кто-то делает ставку на зарубежную экспансию или создает фонды, инвестирующие в новые классы активов. На развитых рынках «по умолчанию средства инвестируются в пассивные фонды», говорил экс-директор по инвестициям Fidelity Investments Филип Буллен. На активное управление приходится 66% активов паевых фондов и ETF по сравнению с 84% в 2006 г. (оценка Morningstar). «Пора признать правду», – отмечает руководство Cohen & Steers: фонды с активным управлением, которые не готовы радикально меняться, «отправятся на свалку истории».

Активы Vanguard Total Stock Market Index Fund, крупнейшего фонда с пассивным управлением, достигли $469 млрд – это почти столько же, сколько у четырех крупнейших фондов с активным управлением Vanguard вместе взятых. У крупнейшего пассивного фонда Fidelity – $103 млрд активов, у крупнейшего активного фонда – $108 млрд. Fidelity долгое время работал с фондами активного управления, но за последние три года открыл около 20 индексных фондов и ETF.

Еще один стимул для перевода денег в фонды с пассивным управлением – судебные иски. Юрист Джером Шлихтер подал более 40 исков к корпорациям и университетам по поводу слишком высоких комиссионных, которые они платят фондам с активным управлением.

Illinois State Board of Investment ($20 млрд пенсионных накоплений под управлением) в сентябре решил перевести $2,8 млрд из активных фондов Fidelity Investments, Invesco и T. Rowe Price в индексные фонды Vanguard и Northern Trust. Индексные фонды прозрачны, «берешь газету, видишь результат S&P и понимаешь, что происходит с твоим портфелем», прокомментировал решение председатель совета директоров Illinois State Board of Investment Марк Левин.

В апреле в США вступает в силу правило, требующее от финансовых консультантов, работающих с пенсионными счетами розничных клиентов, быть готовыми продемонстрировать, что они ставят интересы клиентов выше интересов фирмы. По прогнозу Morningstar, из-за этого нововведения фонды с пассивным управлением могут получить дополнительный $1 трлн.