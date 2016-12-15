ЦБ и Минфин первыми переводят зарплаты своих сотрудников на карты «Мир»

Минфин и ЦБ одними из первых переведут свои зарплатные проекты на карты «Мир», рассказали «Ведомостям» два госбанкира. По словам одного из них, сотрудники регуляторов могут получить карты «Мир» в I квартале 2017 г.

ЦБ планирует перевести свой зарплатный проект на карты «Мир» в 2017 г., подтвердил его представитель, но подробности не раскрыл. Минфин на запрос не ответил, Сбербанк (зарплатный банк обоих регуляторов) от комментариев отказался. На конец сентября в Минфине работало 1214 человек, следует из данных Росстата, в ЦБ – 51 542 человека, говорится в материалах регулятора.

Поскольку инфраструктура для приема национальных карт «Мир» в большей степени уже готова, Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает со многими госорганизациями перевод зарплатных проектов на свои карты «Мир», говорит ее представитель. Однако это договоренности между организацией и банком, отмечает он, добавляя, что НСПК уже перевела свой зарплатный проект на «Мир».

Переход на «Мир» обсуждают многие ведомства, говорит один из банкиров. Если ЦБ и Минфин, а затем и правительство переведут свои зарплатные проекты на «Мир», то Госдума последует их примеру, сказал депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник, автор поправок в закон о национальной платежной системе (НПС). Логично, что первым это делает Центробанк, который работал над созданием «Мира», продолжает он: «Ему и карты в руки». Он напоминает, что к одному счету может быть привязано несколько карт и никто не может сказать владельцу счета, какой именно картой ему платить. «И даже если ЦБ под угрозой увольнения заставит своих сотрудников привязать к своему счету только карту «Мир», то не представляю себе, как в Думе могут заставить депутатов сделать то же самое», – резюмирует Резник.

Планов по переводу зарплаты президента России и его администрации на карту «Мир» пока нет, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Требований по безусловному переходу на национальные карты «Мир» законодательством не предусмотрено и предложений от Сбербанка в адрес Минэкономразвития не поступало, сказал представитель министерства. В пресс-службе Минтруда сообщили, что вопрос перехода на «Мир» будет обсуждаться «ближе к 2018 г.». Минздрав рассмотрит возможность перехода на НПС в установленном законом порядке, сказал его представитель.

В мае 2014 г., после того как Visa и Mastercard перестали обслуживать карты нескольких российских банков, подпавших под санкции, были приняты поправки в закон об НПС. Согласно им банки «обязаны предоставить» своим клиентам – получателям средств из бюджета (будь то зарплаты, пенсии, пособия или стипендии) «национальные платежные инструменты» – под этим определением подразумевается карта «Мир». В неофициальных разговорах банкиры признавались, что хотели обойтись просто выпуском карты «Мир» в качестве дополнительной к счету бюджетника и тем самым соблюсти закон, на это рассчитывали и международные платежные системы. Кроме того, в законе сейчас нет срока, к которому бюджетники должны получить карты «Мир». Однако в начале декабря на regulation.gov были опубликованы поправки, которые с 1 января 2018 г. разрешают операции по счетам бюджетников только с помощью карты «Мир», привязывать к этим счетам карты других платежных систем нельзя.