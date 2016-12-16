Рынки
Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: ФРС стучится трижды

ФРС взбодрила рынки планами повысить ставку трижды в 2017 году

Инвесторы распродают облигации и золото и покупают доллары и акции
По прогнозу аналитиков, опрошенных WSJ, паритет доллар/евро может быть в первом полугодии 2017 г.
По прогнозу аналитиков, опрошенных WSJ, паритет доллар/евро может быть в первом полугодии 2017 г.
Е. Разумный / Ведомости

В четверг евро дешевел до $1,0408, минимума с начала 2003 г. Накануне Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставку на четверть пункта – до 0,5–0,75% и прогнозирует еще три повышения в 2017 г. «Заявление ФРС оказалось более агрессивным, чем ожидали многие, – сказал Reuters стратег TD Securities Ричард Келли. – И речь не о намеках, все было сказано прямо. Если конгресс США одобрит инициативы президента, это будет означать рывок для экономики».

«Кажется, что длинные позиции на доллар – это способ получить бесплатные деньги, проигравших не будет», – цитирует Bloomberg валютного стратега банка Santander Стюарта Беннетта. «Сейчас самый большой риск, что рынки опередят сами себя и загонят доллар еще выше, что может привести к оттоку капитала из Китая, новой дестабилизации юаня и снижению интереса к риску», – полагают аналитики Goldman Sachs (см. статью на стр. 4).

По прогнозу аналитиков, опрошенных WSJ, паритет доллар/евро может быть в первом полугодии 2017 г. Движение к паритету обусловлено «ускорением экономики США и ростом политических рисков в Европе», говорит аналитик Societe Generale Алвин Тэн.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 к 19.30 мск прибавил почти 1%. За последний месяц банковский индекс Stoxx вырос на 10%. Повышение ставок позитивно сказывается на котировках банков, поскольку они зарабатывают на разнице между краткосрочными ставками, по которым заимствуют, и долгосрочными ставками, по которым дают кредиты.

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