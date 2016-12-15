Рынок китайских гособлигаций запаниковал

Власти Китая в четверг впервые приостановили торги ключевыми фьючерсами на государственные облигации из-за обвального падения цен на них. Панику на рынке спровоцировала обеспокоенность тем, что долгий бычий период на рынке облигаций, вызванный доступностью займов, подходит к концу на фоне замедления роста экономики, оттока капитала и опасений правительства по поводу возникновения пузырей на рынках.

Фьючерсы на 10-летние и пятилетние гособлигации Китая в четверг утром подешевели на рекордные 2% и 1,2% соответственно, что заставило регуляторов приостановить торги. Они возобновились после того, как Народный банк Китая (НБК) предоставил участникам денежного рынка краткосрочную ликвидность на $22 млрд. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций достигла 3,4%, самого высокого уровня за последние 16 месяцев; в августе она была около 2,6%.

В последние годы Пекин пытался ускорить экономику с помощью доступного кредитования и фискального стимулирования. Поэтому китайские инвесторы могли зарабатывать, привлекая дешевые займы и вкладывая деньги в такие активы, как облигации, сырье и недвижимость. Но это способствовало созданию пузырей на рынках, отмечают экономисты. Некоторые из этих пузырей лопнули в последние полтора года, и самый яркий пример – обвал китайского фондового рынка летом 2015 г. Затем рынок затрясло в январе 2016 г., после чего Пекин снова предпринял меры по стимулированию экономики с помощью бюджетных расходов и дешевого кредитования. Это до последнего времени стабилизировало ситуацию.

Но в четверг паника охватила рынок облигаций размером $9 трлн. Он во многом зависит от действий местных инвесторов, хотя в этом году стал более доступным для иностранцев. «Люди прозрели и увидели очень большой пузырь на рынке облигаций, – утверждает Хао Хон из инвестбанка Bocom International. – И со всех сторон на этот рынок пошло огромный давление».

Беспокойству инвесторов способствовало и решение Федеральной резервной системы США повысить процентные ставки, сопровождавшееся прогнозом о еще трех возможных повышениях в 2017 г. Китайские инвесторы уверены, что это увеличивает вероятность роста ставок и у них в стране, ведь Пекин пытается остановить ослабление юаня и сильный отток капитала.

Обвал на рынке облигаций также обостряет дилемму, стоящую перед НБК. Центробанк в последние недели ужесточил краткосрочное кредитование, чтобы спекулянтам было тяжелее брать займы. Но проблема в том, что такой шаг, как и любое повышение процентных ставок в будущем, может спровоцировать падение рынка и панику инвесторов, так как ликвидности становится меньше. «Бычий период на китайском рынке облигаций завершен», – говорит главный экономист First Seafront Fund Management Ян Дэлон, отмечая начавшееся осенью и недавно ускорившееся сокращение ликвидности.

Распродажа в четверг также была вызвана распространяющимися на рынке слухами. Одна брокерская компания была вынуждена отрицать сообщения ведущей китайской газеты, что она не провела крупный платеж по облигациям. Также один из крупнейших инвестфондов страны опровергал сообщения, что инвесторы выводят из него много денег. Рынок, по словам аналитика Guosen Securities Кэ Конвэя, сейчас очень чувствителен к таким слухам, поскольку у многих инвестфондов большие долги и они уязвимы перед падением цен на облигации.

Обвал на рынке гособлигаций усиливает опасения по поводу китайской экономики, рост которой в 2016 г., вероятно, будет самым медленным более чем за 25 лет на фоне увеличения долговой нагрузки и убыточности госпредприятий. Кроме того, Китай столкнулся с масштабным оттоком капитала. За последние два года валютные резервы страны сократились на $1,2 трлн, или примерно 25%, так как миллиардеры и обычные граждане переводили свои сбережения в безопасные места за границу. Поэтому Пекин принял ряд мер, в том числе предложил ограничить поглощения иностранных компаний китайскими.

Перевел Алексей Невельский