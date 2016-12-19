ЦБ объявил еще об одной реформе в банковском надзоре

Надзор за банками поднимается выше – из регионов в Москву
Евгений Разумный / Ведомости
Центральный банк создаст департамент текущего банковского надзора, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 16 декабря. Это решение означает централизацию надзора, таким образом, завершаются изменения в структуре внутренней программы ЦБ, объяснила Набиуллина, а функции текущего банковского надзора будут подняты из регионов в центральный аппарат. Курировать новый департамент будет Ольга Полякова, она в пятницу же была назначена зампредом ЦБ, в ее ведении будет и департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, сообщила Набиуллина. Представители надзора, заключила она, будут присутствовать в регионах и станут подчиняться департаменту текущего банковского надзора.