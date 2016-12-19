Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Регионам не за чем надзирать

ЦБ объявил еще об одной реформе в банковском надзоре

Он передаст надзорные функции из регионов в центральный аппарат

Анна Еремина

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