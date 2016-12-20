Альфа-банк доразместил «вечные» бонды на $300 млн

Во вторник Альфа-банк доразмещал бессрочные евробонды на $300 млн. Спрос на бумаги превышал $375 млн, рассказал «Ведомостям» один из управляющих, получивший предложение банка купить евробонды. Затем спрос превысил $440 млн, передавало агентство Reuters. Организаторы сделки – Альфа-банк и UBS. Параметры выпуска будут соответствовать основным условиям первого выпуска банком «вечных» бондов: первый колл-опцион назначен на 3 февраля 2022 г., ставка купона до первого колл-опциона 8% годовых (выплата ежеквартальная).

Впервые вечные евробонды Альфа-банк разместил в октябре этого года на $400 млн, спрос на бумаги превысил $500 млн. Первый колл-опцион был предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на это время была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная). Это был первый выпуск бессрочных бондов, который соответствует «Базелю III» (подразумевает включение средств в добавочный капитал первого уровня). Дополнительный выпуск «вечных» бондов будет объединен с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 г., говорится в меморандуме.

Российсике банки начали выпуска бессрочные бонды в 2012 г. Тогда летом «вечные» еврооблигации на $1 млрд под 9,5% годовых выпустил ВТБ, включив их в расчет капитала первого уровня. Затем госбанк доразмещал «вечные» бонды на $1,25 млрд с доходностью 9,42% годовых. Вторым после ВТБ бессрочные евробонды разместил Газпромбанк на $1 млрд по ставке 7,875%. Альфа-банк стал третьм банком, который разместил «вечные» еврооблигации.

Рублевые займы в последние два года проводил Россельхозбанк, а недавно о готовящемся размещении объявил «СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. РСХБ последний раз доразмещал такие бумаги в октябре на 5 млрд руб., а в августе он провел размещение на 10 млрд руб. со ставкой первых 20 полугодовых купонов на уровне 14,5% годовых. Затем банк признавал, что возможности дальнейших подобных размещений сильно ограничены высокой стоимостью.

На 1 декабря норматив достаточности основного капитала Н1.2 у Альфа-банка был 9,01%, а с учетом надбавок к капиталу, которые УВЕЛИЧАТСЯ с января будущего года, минимальный уровень у Альфа-банка должен быть 7,6%, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. В результате предыдущего размещения запас капитала у банка подрос и 1,4% сверх требуемого уровня - достаточно комфортно, указывает он. «Но с учетом планов по росту или возможных выплат дивидендов, дополнительный капитал ему не помешает - у банка будет больше пространства для маневра», - заключает он.

Акционеры Альфа-банка эффективно используют капитал и могут ориентироваться на более высокую норму, чем 7-8% годовых, поэтому им может быть выгоднее структурировать капитал банка таким образом, говорит аналитик Moody’s Семен Исаков: «Если акционеры могут заработать где-то больше, то есть смысл привлечь в капитал банка сторонних инвесторов».

«Исходя из текущей позитивной динамики российской экономики, банк планирует достаточно значимый рост кредитного портфеля в следующем году, поэтому «лишний» капитал будет нелишним», - говорил накануне размещения представитель банка. Банк доволен результатами размещения как с точки зрения стоимости (доходность 7,76% годовых), так и с точки зрения инвесторов: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России, приводятся в сообщении банка слова его зампреда парвления Алексея Чухлова. «То, что нам удалось закрыть подобную сделку в нестандартный для рынков капитала период (конец декабря) и в отсутствие позитивного международного новостного фона, говорит о том, что инвесторы внимательно следят за деловой активностью Альфа-банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента», - заключил он.