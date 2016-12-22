Банки
Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Ставки вынесли на мель

Суд ЕС обязал испанские банки вернуть ипотечным заемщикам более 4 млрд евро

По кредитам с плавающими ставками, оказавшимися не совсем плавающими
Суд ЕС обязал испанские банки вернуть ипотечным заемщикам более 4 млрд евро – по кредитам с плавающими ставками, оказавшимися не совсем плавающими
Суд ЕС обязал испанские банки вернуть ипотечным заемщикам более 4 млрд евро – по кредитам с плавающими ставками, оказавшимися не совсем плавающими
Andres Kudacki / AP

Испанские ипотечные заемщики добились, чтобы банки вернули им все деньги, которые заставили их переплатить более чем за 10 лет по кредитам с плавающей ставкой. Такое решение в среду принял Европейский суд. Большинство ипотечных кредитов с плавающей ставкой в Испании привязаны к годовому Euribor (европейская межбанковская ставка). Поскольку после кризиса 2008 г. ведущие центробанки мира, включая ЕЦБ, снизили ставки, годовой Euribor тоже резко снизился и ушел на отрицательную территорию.

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