Суд ЕС обязал испанские банки вернуть ипотечным заемщикам более 4 млрд евро

Испанские ипотечные заемщики добились, чтобы банки вернули им все деньги, которые заставили их переплатить более чем за 10 лет по кредитам с плавающей ставкой. Такое решение в среду принял Европейский суд. Большинство ипотечных кредитов с плавающей ставкой в Испании привязаны к годовому Euribor (европейская межбанковская ставка). Поскольку после кризиса 2008 г. ведущие центробанки мира, включая ЕЦБ, снизили ставки, годовой Euribor тоже резко снизился и ушел на отрицательную территорию.

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