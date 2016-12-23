Роман Абрамович продал регистратора

Консорциум купил «Р.О.С.Т.» на средства ее участников
«Р.О.С.Т.»
Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко купили у Millhouse регистратора «Р.О.С.Т.», рассказали «Ведомостям» Жизненко, Тырышкин и Москаленко. Это вторая такая сделка этой четверки: в июле 2015 г. они купили «дочку» австралийской Computershare – единственного иностранного регистратора на российском рынке и вернули ей старое название: НРК. Жизненко долгое время был гендиректором «Р.О.С.Т.», но после покупки конкурента покинул компанию.