Роман Абрамович продал регистратора

Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Александр Москаленко и Олег Савченко купили у Millhouse регистратора «Р.О.С.Т.», рассказали «Ведомостям» Жизненко, Тырышкин и Москаленко. Это вторая такая сделка этой четверки: в июле 2015 г. они купили «дочку» австралийской Computershare – единственного иностранного регистратора на российском рынке и вернули ей старое название: НРК. Жизненко долгое время был гендиректором «Р.О.С.Т.», но после покупки конкурента покинул компанию.

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