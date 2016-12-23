ЦБ ввел временную администрацию в банк, связанный с Татфондбанком

Банк России ввел с 23 декабря временную администрацию в казанское ПАО «Интехбанк» и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Пресс-служба регулятора объясняет это решение неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как обычно в этих случаях, ЦБ назвал главной задачей временной администрации изучение финансового положения банка. На период ее работы приостановлены полномочия менеджмента и акционеров, связанные с участием в уставном капитале.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка вводится в связи с неудовлетворением Интехбанком этих требований в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. ЦБ напомнил, что введение моратория является страховым случаем.

С 15 декабря те же решения были приняты в отношении Татфондбанка, второго по величине банка Татарстана, 40% которого принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других банках региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков и заверять, что надежно контролирует банковский сектор.

Про Интехбанк сообщалось, что 13 декабря он не исполнил обязательства по сделке РЕПО с Татфондбанком общей стоимостью 845,8 млн руб., за что на него был наложен штраф.

Также 13 декабря банк сообщил, что ввел временные ограничения на снятие наличных при досрочном закрытии вкладов - 50 000 руб. в день. Пресс-служба банка назвала это временной мерой, которая связана с тем, что «панические настроения вкладчиков ПАО «Татфондбанк» перекинулись на региональные банки». «Данные ограничения будут сняты сразу же, как будет стабилизирована ситуация с клиентами Татфондбанка», - обещал Интехбанк. Вскоре Интехбанк на неопределенный срок понизил с 50 000 до 10 000 руб. лимит на снятие наличных при досрочном снятии вкладов - «для стабилизации обстановки в банке», напоминает портал «Банки.ру».

16 декабря сайт Интехбанка опубликовал заявление правительства Татарстана о том, что оно контролирует ситуацию. «У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов», – говорилось в этом заявлении. Правительство призывало жителей республики не поддаваться панике и не забирать деньги со счетов из-за ложных сообщений о закрытии банков. 16 декабря совет директоров Интехбанка планировал обсудить меры по финансовому оздоровлению кредитной организации, напоминает ТАСС, заседание прошло 17 декабря, что там было решено, не сообщается.

19 декабря Интехбанк приостановил работу офисов «по техническим причинам», которые обещал устранить в ближайшее время. В тот же день, но чуть позже банк объявил, что временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание по техническим причинам «в связи со сложившимся кризисом в банковском секторе» региона. Это говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Обслуживание в территориальных подразделениях банка приостановлено «до стабилизации ситуации».

20 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили об отключении Интехбанка от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) ЦБ. Интехбанк официально опроверг эту информацию.

Интехбанк по итогам трех кварталов 2016 г. занимал 124-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». «Банки.ру» называют его средним по размеру активов региональным банком и отмечает, что у него есть филиалы в Москве и Петербурге.

Банк был зарегистрирован в 1994 г. как ТОО, его учредителями были ТОО «Риат», ТОО «Информед Казань», ТОО «Кулон», ТОО «Интех», Татарский республиканский комитет Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, ТОО «Рея», напоминает ТАСС.

Интехбанк обслуживает частных и корпоративных клиентов. 9,89% акций банка принадлежат компании «Новая нефтехимия», которая контролирует 20% акций Татфондбанка и 100% акций Тимер банка, сообщает ТАСС. «Банки.ру» пишут, что фактических бенефициаров Интехбанк не называет, формально у него 13 акционеров. 17,50% в совокупности принадлежит компаниям АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО») и ООО «Страховая компания «НАСКО Жизнь». В числе акционеров данных организаций ПАО «АК Барс» банк, компании ООО «Миэль капитал» и ООО «Альпари капитал», физические лица, отмечает портал. Доли в размере 9,94-9,96% (в общей сложности 49,75%) от капитала банка принадлежат пяти юрлицам, подконтрольным 17 частным акционерам. Среди этих юрлиц «Банки.ру» выделяют ООО «Нефтетрейдсервис» и ООО «Креатив-инвест». В состав бенефициаров первой организации входит ее финансовый директор Айрат Жамилов - член совета директоров Интехбанка. В числе бенефициаров второй компании и соответственно Интехбанка - бывший депутат Госсовета и заслуженный экономист Республики Татарстан, экс-председатель правления, а ныне член совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов. 10,03% акций Интехбанка принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Татарстана. Оставшаяся часть капитала банка распределена между различными татарстанскими структурами в форме ООО: «Поляр» (7,68%), «Стандарт ритейл» (7,55%), УК «Татинк» (4,9%), и акционерами-миноритариями (2,59%).